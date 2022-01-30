https://tr.sputniknews.com/20220130/kazaya-karisan-tirin-surucusu-alkollu-otomobilin-surucusu-pozitif-cikti-1053274657.html

Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü alkollü, otomobilin sürücüsü pozitif çıktı

Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü alkollü, otomobilin sürücüsü pozitif çıktı

Edirne'de, TIR'ın kırımızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücü Gamzel Kartal, yaptırdığı Kovid- 19 testinin... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T09:33+0300

2022-01-30T09:33+0300

2022-01-30T09:33+0300

türkiye

edirne

tir

kaza

alkollü sürücü

pozitif

koronavirüs

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Gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, İstanbul'dan Kapıkule Sınır Kapısı istikametine gitmekte olan Bulgar Antoni Panayotov Todorov yönetimindeki CB187BA Bulgaristan plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Gamze Kartal'ın kullandığı 22 AAK 837 plakalı otomobile arkadan çarptı.Çarpmanın şiddetiyle Kartal'ın otomobili de önünde bekleyen 22 EC 435 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki otomobilde bulunan iki kişi hafif yaralandı.Pozi̇ti̇f çıktığını kaza yeri̇nde öğrendi̇Kazanın ardından polisin yaptığı kontrolde TIR sürücüsü Todorov'un 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan, yaralanan otomobil sürücüsü Gamze Kartal, bugün yaptırdığı Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını kaza yerinde öğrendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, TIR sürücü Todorov'u gözaltına aldı.

https://tr.sputniknews.com/20220129/kamyonun-altina-giren-alkollu-kisi-uzerine-su-atilarak-cikarildi-1053264149.html

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edirne, tir, kaza, alkollü sürücü, pozitif, koronavirüs