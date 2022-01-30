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Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü alkollü, otomobilin sürücüsü pozitif çıktı
Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü alkollü, otomobilin sürücüsü pozitif çıktı
Edirne'de, TIR'ın kırımızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücü Gamzel Kartal, yaptırdığı Kovid- 19 testinin... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T09:33+0300
2022-01-30T09:33+0300
türkiye
edirne
tir
kaza
alkollü sürücü
pozitif
koronavirüs
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Gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, İstanbul'dan Kapıkule Sınır Kapısı istikametine gitmekte olan Bulgar Antoni Panayotov Todorov yönetimindeki CB187BA Bulgaristan plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Gamze Kartal'ın kullandığı 22 AAK 837 plakalı otomobile arkadan çarptı.Çarpmanın şiddetiyle Kartal'ın otomobili de önünde bekleyen 22 EC 435 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki otomobilde bulunan iki kişi hafif yaralandı.Pozi̇ti̇f çıktığını kaza yeri̇nde öğrendi̇Kazanın ardından polisin yaptığı kontrolde TIR sürücüsü Todorov'un 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan, yaralanan otomobil sürücüsü Gamze Kartal, bugün yaptırdığı Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını kaza yerinde öğrendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, TIR sürücü Todorov'u gözaltına aldı.
https://tr.sputniknews.com/20220129/kamyonun-altina-giren-alkollu-kisi-uzerine-su-atilarak-cikarildi-1053264149.html
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edirne, tir, kaza, alkollü sürücü, pozitif, koronavirüs

Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü alkollü, otomobilin sürücüsü pozitif çıktı

09:33 30.01.2022
© DHAKazaya karışan TIR'ın sürücüsü alkollü, otomobilin sürücüsü pozitif çıktı
Kazaya karışan TIR'ın sürücüsü alkollü, otomobilin sürücüsü pozitif çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© DHA
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Edirne'de, TIR'ın kırımızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücü Gamzel Kartal, yaptırdığı Kovid- 19 testinin pozitif olduğunu kaza yerinde öğrendi. Bulgar TIR sürücüsü Antoni Panayotov Todorov'un yapılan kontrolünde ise 1.70 promil alkollü olduğu belirlendi.
Gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, İstanbul'dan Kapıkule Sınır Kapısı istikametine gitmekte olan Bulgar Antoni Panayotov Todorov yönetimindeki CB187BA Bulgaristan plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Gamze Kartal'ın kullandığı 22 AAK 837 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle Kartal'ın otomobili de önünde bekleyen 22 EC 435 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki otomobilde bulunan iki kişi hafif yaralandı.

Pozi̇ti̇f çıktığını kaza yeri̇nde öğrendi̇

Kazanın ardından polisin yaptığı kontrolde TIR sürücüsü Todorov'un 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan, yaralanan otomobil sürücüsü Gamze Kartal, bugün yaptırdığı Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını kaza yerinde öğrendi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, TIR sürücü Todorov'u gözaltına aldı.
Kamyonun altına giren alkollü kişi, üzerine su atılarak çıkarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
TÜRKİYE
Kamyonun altına giren alkollü kişi, üzerine su atılarak çıkarıldı
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