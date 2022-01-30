https://tr.sputniknews.com/20220130/kilicdaroglu-bu-aksam-saat-2100de-turkiyenin-tum-trollerini-davet-ediyorum-konusacaklarimiz-var-1053281410.html

Kılıçdaroğlu: Bu akşam saat 21.00'de Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum, konuşacaklarımız var

Kılıçdaroğlu: Bu akşam saat 21.00'de Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum, konuşacaklarımız var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu akşam, 21.00'de sarayın bana atadığı trollerimi ve Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum, konuşacaklarımız var"... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T15:34+0300

2022-01-30T15:34+0300

2022-01-30T16:13+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

troller

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Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam saat 21.00’de, Sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum. Konuşacaklarımız var Sevgili halkım, siz de gelin şahit olun. Burada buluşmak üzere" ifadesini kullandı.

türkiye

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kemal kılıçdaroğlu, troller