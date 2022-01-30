Kılıçdaroğlu: Bu akşam saat 21.00'de Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum, konuşacaklarımız var

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam saat 21.00’de, Sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum. Konuşacaklarımız var Sevgili halkım, siz de gelin şahit olun. Burada buluşmak üzere" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu akşam, 21.00'de sarayın bana atadığı trollerimi ve Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum, konuşacaklarımız var" paylaşımını yaptı.
Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam saat 21.00’de, Sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum. Konuşacaklarımız var Sevgili halkım, siz de gelin şahit olun. Burada buluşmak üzere" ifadesini kullandı.
Bu akşam saat 21.00’de, Sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum. Konuşacaklarımız var😊 Sevgili halkım, siz de gelin şahit olun. Burada buluşmak üzere.