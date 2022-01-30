https://tr.sputniknews.com/20220130/kilicdaroglu-burokraside-deprem-oluyor-bize-belge-yagmaya-basladi-1053277295.html

Kılıçdaroğlu: Bürokraside deprem oluyor, bize belge yağmaya başladı

Kılıçdaroğlu: Bürokraside deprem oluyor, bize belge yağmaya başladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bürokraside bir deprem oluyor. Haksızlıklara tahammül edemeyen, baskıyla yolsuzluk dosyasına imza atmasına istenen... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T11:56+0300

2022-01-30T11:56+0300

2022-01-30T12:26+0300

türkiye

chp

kemal kılıçdaroğlu

cumhuriyet halk partisi (chp)

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

abdulhamit gül

adalet bakanı abdulhamit gul

adalet bakanı

istifa

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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Medyascope yayınında Ruşen Çakır'ın sorularını yanıtlıyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:* Bizim yaptığımız çağrı tuttu. Bize yağmur gibi belge yağmaya başladı. Biz bu belgeleri tabii hemen kamuoyuyla paylaşmıyoruz. * Araştırmamız gerekiyor, ek belgeler var mı yok mu diye. Ben aslında o çağrıda bürokratların direnmelerinin devlet için ne kadar önemli olduğunu ifade etmeye çalıştım. Bizim milletvekillerimiz önümüzdeki süreçte bu belgeleri parça parça kamuoyuyla paylaşacak. Belki bazılarını TBMM Genel Kurulu’na taşıyacağız, tutanaklara da geçmeli bunlar.TÜİK Başkanı'nın istifası* TÜİK Başkanı, ‘Ben kul hakkı yemem’ dedi. ‘Sayın Erdoğan’ın talimatıyla ifade ediyorum, kul hakkı yenmesine izin vermem’ deseydi görevde kalabilirdi. Kendi özgür iradesiyle kul hakkı yemeyeceğini söyleyerek sıkıntıyı dile getirdi ve ondan sonra görevine son verildi. TÜİK Başkanı’nı “Kul hakkı yemem ben” diyen noktaya kim nasıl getirdi? Asıl üzerinde durulması gereken nokta o.* Adım gibi eminim, TÜİK'in kapısına kilit vurulması talimatını veren Saray. TÜİK Başkanı’nın onu yapması, eminim onun vicdanında fırtınalar yaratmıştır. Kendi internet sitesinde TÜİK’in kapılarının açık olduğunun ifade edilmesine rağmen böyle bir tabloyla karşı karşıya kaldık.* Enflasyon rakamlarını düşük göstermek ne demektir? Memura, emekliye, işçiye daha az aylık ödenmesi demektir. Bunun çok ağır vebali vardır aslında. İnsanları eziyorsunuz siz yanlış bilgi vererek. Umarım önümüzdeki süreç içerisinde çıkar kamuoyuna TÜİK Başkanı bir açıklama yapar. Saraydaki zat ne kadar güçlü hissederse etsin, bu toplumun bir vicdanı var.Adalet Bakanı'nın istifası* Sayın Gül’ün Adalet Bakanlığı sürecine baktığımızda diğer bakanlar gibi tavrı yoktu. Daha sakin, sağduyulu, olaylara daha soğukkanlı bakan bir profil çiziyordu.* İstifasının arkasında hangi gerekçelerin yattığını üç aşağı beş yukarı tahmin edebiliyoruz ama benim bunu dillendirmem çok doğru olmaz. Görünen tablo şu; otoriterlik eğilimleri giderek artan bir yönetim var o yönetimin, güçlendirilmesine yönelik adımlar atılabilir bu süreçte. Kimi getirirse getirsinler, en yukarıdakiler neler yaparlarsa yapsın, biz bu ülkeyi gerçekten değiştireceğiz demokratik yollarla. Halkın sağduyusuna güveniyorum.* Sayın Gül keşke daha önce istifa edebilseydi. Yargıtay süreci var, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’nın önce Yargıtay üyeliğine, arkasından AYM üyeliğine seçilmesi hukuk tarihimizin kara bir sayfasıdır. Böyle bir sayfayı Adalet Bakanı’nın yaşamaması gerekirdi. "Ben Adalet Bakanıyım, böyle bir rezaleti ben görmek istemiyorum" diyebilmeliydi. O zaman çok daha fazla büyürdü. O zaman biz anlardık ki, Adalet Bakanı gerçekten de vicdan sahibi bir bakan, gerçekten de adaleti savunan bir bakan.* Devletin içinde ciddi bir çürüme var. Kişinin 'Ben devletim' diye ortaya çıkması, devlet dediğimiz kurumda liyakati bitirir. Var olan devleti çürütüyorsunuz.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp), tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), abdulhamit gül, adalet bakanı abdulhamit gul, adalet bakanı, istifa