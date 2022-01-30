Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220130/kilicdaroglu-milletin-mutfagi-yangin-yeri-sarayin-tek-derdi-illegal-dinleme-mobese-ile-izleme-1053287274.html
Kılıçdaroğlu: Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme
Kılıçdaroğlu: Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme
Bu akşam saat 21.00’de Twitter hesabından açıklama yapacağını bildiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasını video ile yayınladı. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T21:11+0300
2022-01-30T21:12+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
cumhuriyet halk partisi (chp)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053079604_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_22aabf085e87bba7f9bca2b735d602e4.jpg
CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün “Bu akşam saat 21.00’de, Sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum. Konuşacaklarımız var. Sevgili halkım, siz de gelin şahit olun. Burada buluşmak üzere” açıklamasında bulunmuştu.Kılıçdaroğlu, yayınladığı video açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/18/1053079604_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_ecc611124861e1963b84f634b75533a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, cumhuriyet halk partisi (chp)

Kılıçdaroğlu: Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme

21:11 30.01.2022 (güncellendi: 21:12 30.01.2022)
© CHP/ ALP EREN KAYACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
Abone ol
Bu akşam saat 21.00’de Twitter hesabından açıklama yapacağını bildiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasını video ile yayınladı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün “Bu akşam saat 21.00’de, Sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum. Konuşacaklarımız var. Sevgili halkım, siz de gelin şahit olun. Burada buluşmak üzere” açıklamasında bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu, yayınladığı video açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce