Kılıçdaroğlu: Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme

CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün “Bu akşam saat 21.00’de, Sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum. Konuşacaklarımız var. Sevgili halkım, siz de gelin şahit olun. Burada buluşmak üzere” açıklamasında bulunmuştu.