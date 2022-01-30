POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
Kılıçdaroğlu: Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme
21:11 30.01.2022 (güncellendi: 21:12 30.01.2022)
© CHP/ ALP EREN KAYACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
© CHP/ ALP EREN KAYA
Bu akşam saat 21.00’de Twitter hesabından açıklama yapacağını bildiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamasını video ile yayınladı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu bugün “Bu akşam saat 21.00’de, Sarayın bana atadığı trollerimi ve ayrıca, Türkiye’nin tüm trollerini davet ediyorum. Konuşacaklarımız var. Sevgili halkım, siz de gelin şahit olun. Burada buluşmak üzere” açıklamasında bulunmuştu.
Kılıçdaroğlu, yayınladığı video açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç."
Halkımızdan vergiyle, zamlarla çalınan paraları, devasa bir trol ağını beslemek için harcıyorlar. Milletin mutfağı yangın yeri, Sarayın tek derdi illegal dinleme, mobese ile izleme, trollerle küfür kıyamet. Ahlaksızlığın sınırı yok, çocuklar bile araç... pic.twitter.com/1frutdcVJx— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 30, 2022