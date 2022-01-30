https://tr.sputniknews.com/20220130/kiskanclik-yuzunden-arkadasini-oldurup-cinsel-organini-kesti-1053272283.html
Kıskançlık yüzünden arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti
Kıskançlık yüzünden arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti
Antalya'da Elvan Küçükaltun (48), birlikte yaşadığı Alman sevgilisi Nadia Angela Grosser'e (40) ilgi duyduğunu öne sürdüğü arkadaşı Kadir Demir'i (39), çıkan... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T00:54+0300
2022-01-30T00:54+0300
2022-01-30T00:54+0300
türkiye
antalya
cinsel saldırı
kıskançlık
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Antalya'daki olay, dün gece Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kiremithane Sokak'taki bir apart otelde meydana geldi. Alman Nadia Angela Grosser ile birlikte apart otelde yaşayan Elvan Küçükaltun, dün akşam arkadaşı Kadir Demir'i yemeğe çağırdı. Küçükaltun, Alman sevgilisi ve Kadir Demir birlikte alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Elvan Küçükaltun ile sevgilisi Grosser’e ilgi gösterdiğini öne sürdüğü Kadir Demir arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Küçükaltun, Kadir Demir’i göğüs bölgesinden bıçaklayıp öldürdükten sonra cinsel organını kesti.Apart otelden çıkan Elvan Küçükaltun, yakında bulunan bir parka gidip mezar yeri kazmaya başladı. Bir erkeğin parkta kazı yaptığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, sahile kaçan Elvan Küçükaltun ile olay anında apart otelde bulunan sevgilisi Nadia Angela Grosser'i gözaltına aldı.Kadir Demir'in cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.Elvan Küçükaltun ve kız arkadaşı, adliyeye sevk edildi.Küçükaltun'un, yakalandığında jandarma ekiplerine, "Evde et kesmiştim, içim daraldı, hava almaya çıktım" dediği öğrenildi.Şüphelilerin, olayın yaşandığı daireyi 2 sene önce kiraladıkları ve ev sahibine de evli olduklarını söyledikleri belirtildi. İkilinin, komşularına ise ofis olarak kullandıkları evde internet üzerinden Almanya'daki firmaya bağlı olarak doğal gaz satış işlemi yaptıklarını anlattıkları öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220129/cinsel-iliski-esnasinda-podcast-programi-kaydeden-cift-diger-insanlara-yardim-etmis-oluyoruz-1053250555.html
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antalya, cinsel saldırı, kıskançlık
Kıskançlık yüzünden arkadaşını öldürüp cinsel organını kesti
Antalya'da Elvan Küçükaltun (48), birlikte yaşadığı Alman sevgilisi Nadia Angela Grosser'e (40) ilgi duyduğunu öne sürdüğü arkadaşı Kadir Demir'i (39), çıkan tartışmada öldürüp cinsel organını kesti.
Antalya'daki olay, dün gece Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kiremithane Sokak'taki bir apart otelde meydana geldi. Alman Nadia Angela Grosser ile birlikte apart otelde yaşayan Elvan Küçükaltun, dün akşam arkadaşı Kadir Demir'i yemeğe çağırdı. Küçükaltun, Alman sevgilisi ve Kadir Demir birlikte alkol aldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde Elvan Küçükaltun ile sevgilisi Grosser’e ilgi gösterdiğini öne sürdüğü Kadir Demir arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Küçükaltun, Kadir Demir’i göğüs bölgesinden bıçaklayıp öldürdükten sonra cinsel organını kesti.
Apart otelden çıkan Elvan Küçükaltun, yakında bulunan bir parka gidip mezar yeri kazmaya başladı. Bir erkeğin parkta kazı yaptığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, sahile kaçan Elvan Küçükaltun ile olay anında apart otelde bulunan sevgilisi Nadia Angela Grosser'i gözaltına aldı.
Kadir Demir'in cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.
Elvan Küçükaltun ve kız arkadaşı, adliyeye sevk edildi.
Küçükaltun'un, yakalandığında jandarma ekiplerine, "Evde et kesmiştim, içim daraldı, hava almaya çıktım" dediği öğrenildi.
Şüphelilerin, olayın yaşandığı daireyi 2 sene önce kiraladıkları ve ev sahibine de evli olduklarını söyledikleri belirtildi. İkilinin, komşularına ise ofis olarak kullandıkları evde internet üzerinden Almanya'daki firmaya bağlı olarak doğal gaz satış işlemi yaptıklarını anlattıkları öğrenildi.