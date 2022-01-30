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https://tr.sputniknews.com/20220130/kuzey-kibristaki-bakimevinde-cekilen-goruntuler-tepkilere-neden-oldu-1053283932.html
Kuzey Kıbrıs'taki bakımevinde çekilen görüntüler tepkilere neden oldu
Kuzey Kıbrıs'taki bakımevinde çekilen görüntüler tepkilere neden oldu
Kuzey Kıbrıs'ta bulunan bir bakımevinde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kuzey Kıbrıs Başbakanı, bakımevi ile ilgili pazartesi günü soruşturma... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T17:54+0300
2022-01-30T18:04+0300
dünya
kuzey kıbrıs
bakımevi
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Kuzey Kıbrıs'taki İskele ilçesine bağlı Sınırüstü köyünde bulunan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi'ni ziyaret eden Kuzey Kıbrıs'ın tanınmış ismi Mehmet Kumser’in sosyal medyada paylaştığı görüntülere tepki yağdı. Kumser, çekim yaptığı esnada bazı yaşlılarla da konuşarak selam verdi. Bakımevini "İnsanlığın bittiği yer" olarak nitelendiren Kumser, “Kelimelerin tükendiği bir yerde yaşıyorlar. Duvarlarda küfler var. Bazı insanları yataklara bağlamışlar” dedi.Yaklaşık 29 yıldır Vakıflar İdaresi bünyesinde yarı özerk bir yapı ile yaşlılara hizmet veren bakımevindeki yardıma muhtaç 40 yaşlının, son yıllarda yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle zor durumda olduğu öğrenildi.Cumhurbaşkanı Tatar harekete geçtiKuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakımevindeki görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sorunun çözülmesi için harekete geçti. Başbakan Faiz Sucuoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Tatar, yaşanan sıkıntıların hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılması için gerekli girişimlerde bulunulması talimatı verdi. Tatar ayrıca, Sucuoğlu’nun bugün bakımevini ziyaret ederek incelemelerde bulunmasının ardından, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.Başbakan Sucuoğlu: Soruşturma başlatılacakKuzey Kıbrıs Başbakanı Faiz Sucuoğlu, bakımevi ile ilgili pazartesi günü soruşturma başlatılacağını duyurdu. Sucuoğlu yaptığı açıklamada, söz konusu bakımevinin geçici süreliğine İskele Belediyesi'nin üstlenmesi konusunda karar aldıklarını ve 3 kişilik bir personelin görevlendirileceğini aktardı. Sucuoğlu, bakımevi için Kuzey Kıbrıs Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüştüğünü ve mevcut yönetimden hemen alınacağını açıklayarak, bakımevinde yaşananların son derece üzüntü verici olduğunu aktardı.
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kuzey kıbrıs, bakımevi

Kuzey Kıbrıs'taki bakımevinde çekilen görüntüler tepkilere neden oldu

17:54 30.01.2022 (güncellendi: 18:04 30.01.2022)
© İHAKuzey Kıbrıs'ta bulunan bir bakımevinde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kuzey Kıbrıs Başbakanı, bakımevi ile ilgili pazartesi günü soruşturma başlatılacağını açıkladı.
Kuzey Kıbrıs'ta bulunan bir bakımevinde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kuzey Kıbrıs Başbakanı, bakımevi ile ilgili pazartesi günü soruşturma başlatılacağını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© İHA
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Kuzey Kıbrıs'ta bulunan bir bakımevinde çekilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kuzey Kıbrıs Başbakanı, bakımevi ile ilgili pazartesi günü soruşturma başlatılacağını açıkladı.
Kuzey Kıbrıs'taki İskele ilçesine bağlı Sınırüstü köyünde bulunan Halk Vakfı Yaşlı Bakımevi'ni ziyaret eden Kuzey Kıbrıs'ın tanınmış ismi Mehmet Kumser’in sosyal medyada paylaştığı görüntülere tepki yağdı.
Kumser, çekim yaptığı esnada bazı yaşlılarla da konuşarak selam verdi. Bakımevini "İnsanlığın bittiği yer" olarak nitelendiren Kumser, “Kelimelerin tükendiği bir yerde yaşıyorlar. Duvarlarda küfler var. Bazı insanları yataklara bağlamışlar” dedi.
Yaklaşık 29 yıldır Vakıflar İdaresi bünyesinde yarı özerk bir yapı ile yaşlılara hizmet veren bakımevindeki yardıma muhtaç 40 yaşlının, son yıllarda yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle zor durumda olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Tatar harekete geçti

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakımevindeki görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından sorunun çözülmesi için harekete geçti. Başbakan Faiz Sucuoğlu ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Tatar, yaşanan sıkıntıların hızlı bir şekilde sonuca ulaştırılması için gerekli girişimlerde bulunulması talimatı verdi. Tatar ayrıca, Sucuoğlu’nun bugün bakımevini ziyaret ederek incelemelerde bulunmasının ardından, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

Başbakan Sucuoğlu: Soruşturma başlatılacak

Kuzey Kıbrıs Başbakanı Faiz Sucuoğlu, bakımevi ile ilgili pazartesi günü soruşturma başlatılacağını duyurdu. Sucuoğlu yaptığı açıklamada, söz konusu bakımevinin geçici süreliğine İskele Belediyesi'nin üstlenmesi konusunda karar aldıklarını ve 3 kişilik bir personelin görevlendirileceğini aktardı. Sucuoğlu, bakımevi için Kuzey Kıbrıs Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüştüğünü ve mevcut yönetimden hemen alınacağını açıklayarak, bakımevinde yaşananların son derece üzüntü verici olduğunu aktardı.
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