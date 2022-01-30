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https://tr.sputniknews.com/20220130/kuzey-koreden-2022nin-7-fuze-denemesi-1053274392.html
Kuzey Kore'den 2022'nin 7. füze denemesi
Kuzey Kore'den 2022'nin 7. füze denemesi
Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıklarken, Pyongyang'ın bu ay yaptığı füze denemelerinin sayısı 7'ye... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T09:20+0300
2022-01-30T09:20+0300
dünya
kuzey kore
japonya
füze
deneme
kuzey kore lideri kim jong un
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Yeni yıl ile birlikte füze programına hız kazandıran Kuzey Kore'nin bu sabah yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği bildirildi. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, Pyongyang'ın 07.52 sıralarında ülkenin iç kesimlerinden Japon Denizi istikametine doğru balistik füze fırlattığı açıklandı. Füzenin 2 bin kilometre irtifa ile 800 kilometre uçtuğu belirlenirken, yaklaşık 30 dakika havada kaldığı ifade edildi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün değerlendirildiğini söyledi. Kuzey Kore'nin eyleminin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ihlali anlamına geldiğinin altını çizen Matsuno, denemenin detaylı şekilde analiz edileceğini de sözlerine ekledi.Başbakan Fumio Kishida'nın ise Kuzey Kore'nin son denemesini ele almak üzere bugün Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağı öğrenildi. Öte yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da füze denemesini doğruladı.Bu ay 7. denemeYeni yılın ardından ilk olarak 5 ve 11 Ocak tarihlerinde geleceğin savunma teknolojisi olarak gösterilen hipersonik füzeleri deneyen Pyongyang, 14 Ocak tarihinde ise demiryolu tabanlı füze yeteneklerini test etmeye yönelik tatbikatın bir parçası olarak 2 taktik güdümlü füze fırlattığını doğrulamıştı. 17 Ocak'ta 2 taktik güdümlü füze daha ateşleyen Kuzey Kore yönetimi, 25 Ocak'ta ise seyir füzelerini test etmişti. Geçtiğimiz Cuma günü 2 taktik güdümlü füzenin daha başarılı şekilde test edildiğini duyuran Pyongyang'ın bu ayki denemelerinin sayısı 7'ye yükselmiş oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220128/kuzey-kore-yeni-fuze-denemeleri-yaptigini-dogruladi-1053231067.html
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kuzey kore, japonya, füze, deneme, kuzey kore lideri kim jong un

Kuzey Kore'den 2022'nin 7. füze denemesi

09:20 30.01.2022
© AP PhotoKuzey Kore füze
Kuzey Kore füze - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© AP Photo
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Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini açıklarken, Pyongyang'ın bu ay yaptığı füze denemelerinin sayısı 7'ye yükseldi.
Yeni yıl ile birlikte füze programına hız kazandıran Kuzey Kore'nin bu sabah yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, Pyongyang'ın 07.52 sıralarında ülkenin iç kesimlerinden Japon Denizi istikametine doğru balistik füze fırlattığı açıklandı. Füzenin 2 bin kilometre irtifa ile 800 kilometre uçtuğu belirlenirken, yaklaşık 30 dakika havada kaldığı ifade edildi.
Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünün değerlendirildiğini söyledi.
Kuzey Kore'nin eyleminin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının ihlali anlamına geldiğinin altını çizen Matsuno, denemenin detaylı şekilde analiz edileceğini de sözlerine ekledi.
Başbakan Fumio Kishida'nın ise Kuzey Kore'nin son denemesini ele almak üzere bugün Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplayacağı öğrenildi. Öte yandan, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da füze denemesini doğruladı.

Bu ay 7. deneme

Yeni yılın ardından ilk olarak 5 ve 11 Ocak tarihlerinde geleceğin savunma teknolojisi olarak gösterilen hipersonik füzeleri deneyen Pyongyang, 14 Ocak tarihinde ise demiryolu tabanlı füze yeteneklerini test etmeye yönelik tatbikatın bir parçası olarak 2 taktik güdümlü füze fırlattığını doğrulamıştı.
17 Ocak'ta 2 taktik güdümlü füze daha ateşleyen Kuzey Kore yönetimi, 25 Ocak'ta ise seyir füzelerini test etmişti. Geçtiğimiz Cuma günü 2 taktik güdümlü füzenin daha başarılı şekilde test edildiğini duyuran Pyongyang'ın bu ayki denemelerinin sayısı 7'ye yükselmiş oldu.
Kuzey Kore'nin 17 Ocak 2022'deki taktik güdümlü füze denemesinden bir görüntü - Sputnik Türkiye, 1920, 28.01.2022
DÜNYA
Kuzey Kore, yeni füze denemeleri yaptığını doğruladı
28 Ocak, 12:15
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