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https://tr.sputniknews.com/20220130/manchester-unitedli-futbolcu-mason-greenwood-tutuklandi--1053288125.html
Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood tutuklandı
Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood tutuklandı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood, sosyal medyada hakkında çıkan iddiaların ardından tutuklandı. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T22:23+0300
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futbolcu
tutuklanma
manchester united
spor
mason greenwood
tecavüz
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Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, sosyal medyada bir kadının, Mason Greenwood tarafından tecavüze ve fiziksel şiddete maruz kaldığına yönelik iddialarının ardından 20 yaşındaki oyuncunun tutuklandığı belirtildi.İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Greenwood'un eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtları, kısa bir süre sonra silindi.Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manchester United Kulübü ise Greenwood hakkında soruşturma açıldığını, bu süre zarfında İngiliz oyuncunun antrenmanlara ve maçlara alınmayacağını ifade etti.
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futbolcu, tutuklanma, manchester united, mason greenwood, tecavüz, taciz

Manchester Unitedlı futbolcu Mason Greenwood tutuklandı

22:23 30.01.2022 (güncellendi: 22:33 30.01.2022)
© REUTERS / IAN WALTONMason Greenwood
Mason Greenwood - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / IAN WALTON
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da forma giyen Mason Greenwood, sosyal medyada hakkında çıkan iddiaların ardından tutuklandı.
Manchester emniyetinden yapılan açıklamada, sosyal medyada bir kadının, Mason Greenwood tarafından tecavüze ve fiziksel şiddete maruz kaldığına yönelik iddialarının ardından 20 yaşındaki oyuncunun tutuklandığı belirtildi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Greenwood'un eski kız arkadaşı tarafından sosyal medyada yayınlanan fotoğraflar, video ve ses kayıtları, kısa bir süre sonra silindi.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Manchester United Kulübü ise Greenwood hakkında soruşturma açıldığını, bu süre zarfında İngiliz oyuncunun antrenmanlara ve maçlara alınmayacağını ifade etti.
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