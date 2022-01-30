https://tr.sputniknews.com/20220130/mehter-marsi-soyleyen-kus-viral-oldu-1053281982.html

Mehter marşı söyleyen kuş viral oldu

Mehter marşı söyleyen kuş viral oldu

Sivas’ta 'Japon' isimli muhabbet kuşu, söylediği mehter marşı ile sosyal medyada viral oldu. 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T16:10+0300

2022-01-30T16:10+0300

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yaşam

video

sivas

mehter marşı

kuş

muhabbet kuşu

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Sivas'ta yaşayan Ömer Bayrak'a ait Tepeli cinsi 'Japon' isimli muhabbet kuşu, zengin kelime haznesi ve kurduğu uzun cümleler ile dikkat çekiyor. 'Japon', benzerlerinden farklı olarak kısa sürede yaklaşık 100 kelime ezberlemeyi başardı. Onu benzer türlerinden ayıran en büyük özelliği ise kelimeleri bir araya getirip uzun cümleler kurabilmesi. Daha önce kuşa birçok slogan ve söz ezberleten Bayrak, şimdi de ona mehter marşını ezberletti. 'Japon’u satın almak için yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm teklifleri ise geri çeviren Bayrak, evladı gibi sevdiği kuşu satmayı düşünmediğini belirtti.

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video, sivas, mehter marşı, kuş, muhabbet kuşu