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https://tr.sputniknews.com/20220130/mehter-marsi-soyleyen-kus-viral-oldu-1053281982.html
Mehter marşı söyleyen kuş viral oldu
Mehter marşı söyleyen kuş viral oldu
Sivas’ta 'Japon' isimli muhabbet kuşu, söylediği mehter marşı ile sosyal medyada viral oldu. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T16:10+0300
2022-01-30T16:31+0300
yaşam
video
sivas
mehter marşı
kuş
muhabbet kuşu
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Sivas'ta yaşayan Ömer Bayrak'a ait Tepeli cinsi 'Japon' isimli muhabbet kuşu, zengin kelime haznesi ve kurduğu uzun cümleler ile dikkat çekiyor. 'Japon', benzerlerinden farklı olarak kısa sürede yaklaşık 100 kelime ezberlemeyi başardı. Onu benzer türlerinden ayıran en büyük özelliği ise kelimeleri bir araya getirip uzun cümleler kurabilmesi. Daha önce kuşa birçok slogan ve söz ezberleten Bayrak, şimdi de ona mehter marşını ezberletti. 'Japon’u satın almak için yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm teklifleri ise geri çeviren Bayrak, evladı gibi sevdiği kuşu satmayı düşünmediğini belirtti.
https://tr.sputniknews.com/20220127/kisin-yiyecek-bulamayan-kuslar-icin-billboardlara-yemlikler-asildi-1053194570.html
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video, sivas, mehter marşı, kuş, muhabbet kuşu

Mehter marşı söyleyen kuş viral oldu

16:10 30.01.2022 (güncellendi: 16:31 30.01.2022)
© İHAMehter marşı söyleyen kuş viral oldu
Mehter marşı söyleyen kuş viral oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© İHA
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Sivas’ta 'Japon' isimli muhabbet kuşu, söylediği mehter marşı ile sosyal medyada viral oldu.
Sivas'ta yaşayan Ömer Bayrak'a ait Tepeli cinsi 'Japon' isimli muhabbet kuşu, zengin kelime haznesi ve kurduğu uzun cümleler ile dikkat çekiyor.
'Japon', benzerlerinden farklı olarak kısa sürede yaklaşık 100 kelime ezberlemeyi başardı. Onu benzer türlerinden ayıran en büyük özelliği ise kelimeleri bir araya getirip uzun cümleler kurabilmesi.
Daha önce kuşa birçok slogan ve söz ezberleten Bayrak, şimdi de ona mehter marşını ezberletti. 'Japon’u satın almak için yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm teklifleri ise geri çeviren Bayrak, evladı gibi sevdiği kuşu satmayı düşünmediğini belirtti.
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