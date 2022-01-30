Mehter marşı söyleyen kuş viral oldu

Sivas'ta yaşayan Ömer Bayrak'a ait Tepeli cinsi 'Japon' isimli muhabbet kuşu, zengin kelime haznesi ve kurduğu uzun cümleler ile dikkat çekiyor. 'Japon', benzerlerinden farklı olarak kısa sürede yaklaşık 100 kelime ezberlemeyi başardı. Onu benzer türlerinden ayıran en büyük özelliği ise kelimeleri bir araya getirip uzun cümleler kurabilmesi. Daha önce kuşa birçok slogan ve söz ezberleten Bayrak, şimdi de ona mehter marşını ezberletti. 'Japon’u satın almak için yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm teklifleri ise geri çeviren Bayrak, evladı gibi sevdiği kuşu satmayı düşünmediğini belirtti.
'Japon', benzerlerinden farklı olarak kısa sürede yaklaşık 100 kelime ezberlemeyi başardı. Onu benzer türlerinden ayıran en büyük özelliği ise kelimeleri bir araya getirip uzun cümleler kurabilmesi.
Daha önce kuşa birçok slogan ve söz ezberleten Bayrak, şimdi de ona mehter marşını ezberletti. 'Japon’u satın almak için yurt içinden ve yurt dışından gelen tüm teklifleri ise geri çeviren Bayrak, evladı gibi sevdiği kuşu satmayı düşünmediğini belirtti.