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Meteoroloji'den kuvvetli kar ve sağanak uyarısı
Meteoroloji'den kuvvetli kar ve sağanak uyarısı
İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda ise sağanak ve kuvvetli yağış... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T15:53+0300
2022-01-30T15:53+0300
türkiye
kar yağışı
sağanak yağış
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
kar
uyarı
sağanak
kar fırtınası
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın sabahtan itibaren İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek karın, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) olacak.Doğu Akdeniz'deki yağışların ise Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, rakımı 600 metre üzeri yerlerde yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.Antalya'nın doğusunda halen devam eden yağışların da akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, kıyısında kuvvetli sağanak (30-60 kg/m2), iç kesimlerinde 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor.Yağışlara bağlı başta buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamlar, çığ tehlikesi, kıyılarda sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
https://tr.sputniknews.com/20220130/meteorolojiden-cig-buzlanma-ve-don-uyarisi-1053274533.html
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kar yağışı, sağanak yağış, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, kar, uyarı, sağanak, kar fırtınası

Meteoroloji'den kuvvetli kar ve sağanak uyarısı

15:53 30.01.2022
© AAkar - kar yağışı
kar - kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© AA
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İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli kar yağışı, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunda ise sağanak ve kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın sabahtan itibaren İç Anadolu'nun doğusu ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek karın, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri, Sivas, Yozgat ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (10-20 cm) ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) olacak.
Doğu Akdeniz'deki yağışların ise Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, rakımı 600 metre üzeri yerlerde yer yer yoğun olmak üzere kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.
Antalya'nın doğusunda halen devam eden yağışların da akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, kıyısında kuvvetli sağanak (30-60 kg/m2), iç kesimlerinde 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar şeklinde olması tahmin ediliyor.
Yağışlara bağlı başta buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamlar, çığ tehlikesi, kıyılarda sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
don - kar - buzlanma - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
TÜRKİYE
Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı
09:25
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