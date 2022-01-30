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https://tr.sputniknews.com/20220130/minnie-mouseun-yeni-kiyafeti-gundeme-oturdu-1053272022.html
Minnie Mouse’un yeni kıyafeti gündeme oturdu
Minnie Mouse’un yeni kıyafeti gündeme oturdu
Walt Disney'in, çizgi karakteri Minnie Mouse'un ikonik kırmızı elbisesini pantolonlu ve ceketli bir takıma dönüştürmesi birçok kişiden tepki aldı. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T00:33+0300
2022-01-30T00:33+0300
yaşam
abd
paris
disneyland
mickey mouse
minnie mouse
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The Walt Disney'in Mickey Mouse ile birlikte hafızalara kazınan Minnie Mouse çizgi film karakterinin ikonik kırmızı elbisesi artık değişti. Minnie Mouse artık mavi bir smokin giyiyor.Medya devinin Fransa'daki eğlence parkı Disneyland, Twitter üzerinden Minnie Mouse'un pantolonlu yeni kıyafetini tanıttı.1928'de yaratılan ve yıllardır kırmızı-beyaz puantiyeli elbisesiyle ünlenen Minnie Mouse için değişiklik zamanının geldiğini düşünen Disney, İngiliz modacı Stella McCartney'den karakter için yeni bir kostüm tasarlamasını istedi.McCartney de mart ayındaki "Kadınlar Tarihi Ayı" onuruna ve Disneyland Paris'in 30. yıl dönümü için söz konusu mavi puantiyeli pantolonlu takımı tasarladı. McCartney, Minnie'nin ikonik puantiyeli elbisesine getirilen yeni yorumun, karakteri yeni nesil için bir "ilerleme sembolü" haline getirdiğini söyledi.Modacı, "Minnie'nin Disneyland Paris'te ilk pantolonunu giymesini istedim, bu yüzden ikonik kostümlerimden biri olan mavi smokini kullandım" dedi.Minnie Mouse'un yeni tasarlanan takım elbisesi, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Kimileri yeni kıyafetin karakterle uyuşmadığını söylerkeni kimileri de smokinli Minnie Mouse'u Hillary Clinton'a benzetti. Bazı kullanıcılarsa, Minnie'nin takım elbiseli Mickey Mouse gibi göründüğünü söyledi.ABD'li medya devi The Walt Disney, eleştiriler karşısında sessiz kalmayı tercih etti.
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abd, paris, disneyland, mickey mouse, minnie mouse

Minnie Mouse’un yeni kıyafeti gündeme oturdu

00:33 30.01.2022
© AFP 2021 / BERTRAND GUAYDisney- Mickey Mouse
Disney- Mickey Mouse - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021 / BERTRAND GUAY
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Walt Disney'in, çizgi karakteri Minnie Mouse'un ikonik kırmızı elbisesini pantolonlu ve ceketli bir takıma dönüştürmesi birçok kişiden tepki aldı.
The Walt Disney'in Mickey Mouse ile birlikte hafızalara kazınan Minnie Mouse çizgi film karakterinin ikonik kırmızı elbisesi artık değişti. Minnie Mouse artık mavi bir smokin giyiyor.
Medya devinin Fransa'daki eğlence parkı Disneyland, Twitter üzerinden Minnie Mouse'un pantolonlu yeni kıyafetini tanıttı.
1928'de yaratılan ve yıllardır kırmızı-beyaz puantiyeli elbisesiyle ünlenen Minnie Mouse için değişiklik zamanının geldiğini düşünen Disney, İngiliz modacı Stella McCartney'den karakter için yeni bir kostüm tasarlamasını istedi.
McCartney de mart ayındaki "Kadınlar Tarihi Ayı" onuruna ve Disneyland Paris'in 30. yıl dönümü için söz konusu mavi puantiyeli pantolonlu takımı tasarladı. McCartney, Minnie'nin ikonik puantiyeli elbisesine getirilen yeni yorumun, karakteri yeni nesil için bir "ilerleme sembolü" haline getirdiğini söyledi.
Modacı, "Minnie'nin Disneyland Paris'te ilk pantolonunu giymesini istedim, bu yüzden ikonik kostümlerimden biri olan mavi smokini kullandım" dedi.
Minnie Mouse'un yeni tasarlanan takım elbisesi, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Kimileri yeni kıyafetin karakterle uyuşmadığını söylerkeni kimileri de smokinli Minnie Mouse'u Hillary Clinton'a benzetti. Bazı kullanıcılarsa, Minnie'nin takım elbiseli Mickey Mouse gibi göründüğünü söyledi.
ABD'li medya devi The Walt Disney, eleştiriler karşısında sessiz kalmayı tercih etti.
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