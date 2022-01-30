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https://tr.sputniknews.com/20220130/msb-son-bir-ayda-172-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1053279994.html
MSB: Son bir ayda 172 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Son bir ayda 172 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı “1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 25, Suriye'nin kuzeyinde 147 olmak üzere toplam 172 terörist etkisiz hale getirildi”... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T14:14+0300
2022-01-30T14:14+0300
türkiye
operasyon
terörist
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 488’inde gece sıcaklıkları eksi 20 derecenin altına indiği, Irak'ın kuzeyindeki Misolok üs bölgesinde dün gece termometrenin eksi 39 dereceyi gösterdiği, kar kalınlığının 7 metreye ulaştığı bildirildi.Açıklamada, "1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 25, Suriye'nin kuzeyinde 147 olmak üzere toplam 172 terörist etkisiz hale getirildi. Söz konusu süreçte Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ve SİHA'larla 25 hava harekatı düzenlendi" denildi.
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operasyon, terörist, milli savunma bakanlığı (msb)

MSB: Son bir ayda 172 terörist etkisiz hale getirildi

14:14 30.01.2022
© DHATürk askeri , TSK
Türk askeri , TSK - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© DHA
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Milli Savunma Bakanlığı “1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 25, Suriye'nin kuzeyinde 147 olmak üzere toplam 172 terörist etkisiz hale getirildi” açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 488’inde gece sıcaklıkları eksi 20 derecenin altına indiği, Irak'ın kuzeyindeki Misolok üs bölgesinde dün gece termometrenin eksi 39 dereceyi gösterdiği, kar kalınlığının 7 metreye ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, "1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 25, Suriye'nin kuzeyinde 147 olmak üzere toplam 172 terörist etkisiz hale getirildi. Söz konusu süreçte Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ve SİHA'larla 25 hava harekatı düzenlendi" denildi.
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