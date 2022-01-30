https://tr.sputniknews.com/20220130/msb-son-bir-ayda-172-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1053279994.html

MSB: Son bir ayda 172 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Son bir ayda 172 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı “1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 25, Suriye'nin kuzeyinde 147 olmak üzere toplam 172 terörist etkisiz hale getirildi”... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T14:14+0300

2022-01-30T14:14+0300

2022-01-30T14:14+0300

türkiye

operasyon

terörist

milli savunma bakanlığı (msb)

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinden 488’inde gece sıcaklıkları eksi 20 derecenin altına indiği, Irak'ın kuzeyindeki Misolok üs bölgesinde dün gece termometrenin eksi 39 dereceyi gösterdiği, kar kalınlığının 7 metreye ulaştığı bildirildi.Açıklamada, "1 Ocak'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde 25, Suriye'nin kuzeyinde 147 olmak üzere toplam 172 terörist etkisiz hale getirildi. Söz konusu süreçte Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçaklar ve SİHA'larla 25 hava harekatı düzenlendi" denildi.

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operasyon, terörist, milli savunma bakanlığı (msb)