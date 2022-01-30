NASA’nın 1 milyon dolar ödüllü yarışmasına Aydın'dan talip çıktı

“Bu ödülü kazanmanın baş şartı teknolojiyi minimum kaynak ve atıkla hazırlamak en önemli kriter olarak gösterilmektedir. Gıda teknolojisinin sınırlarını zorlamak, geleceğin kaşiflerinin sağlığını korumaya yarayacak inovatif çalışmalar ile ilgili bir yarışmadır. Adnan Menderes Üniversitesi ADÜ Teknokent içerisinde faaliyet gösteren Karya Farma HBX AR-GE olarak geliştirilen HBX2371-immünextraT13 İçeriğinde yer alan çok yüksek omega yağ asitleri, vitaminler, mineraller, proteinlerden oluşmasının yanı sıra bozulma riskinin olmayışı bu yarışmaya alternatif ürün olmaya aday olarak gösterilmesine sebep olmaktadır. Uzun araştırmalar neticesinde HBX-2371'den sonra 17 bilimsel patentli çalışmalara imza attık. HBX 2371-immünextraT13 adlı buluşumuz tam da bu ödüllü yarışmanın içeriği olan özelliklere sahip. İçeriğindeki besin ögeleri her koşulda kullanma uygun. Hem besleyici hem de hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan gibi çok amaçlı spesifik ve stratejik bir ürün olmaya aday ürünümüzle bu yarışmaya katılacağız."