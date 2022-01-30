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NASA’nın 1 milyon dolar ödüllü yarışmasına Aydın'dan talip çıktı
NASA’nın 1 milyon dolar ödüllü yarışmasına Aydın'dan talip çıktı
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’nın 1 milyon dolar ödüllü başlattığı, Türkçe karşılığı ‘Derin uzay gıda yarışması’ olan uzayda uzun süreli... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T10:37+0300
2022-01-30T10:40+0300
yaşam
nasa
aydın
dolar
ödül
gıda
proje
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
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NASA'nın düzenleyeceği 1 milyon dolar ödüllü projeye Aydın ilinden bir firma başvuruda bulunacak.NASA’nın bu yarışmayı düzenlemesindeki esas amacın uzayda uzun süreli beslenme ortamı için fikirler toplamak olduğunu, ancak Karya Farma HBX AR-GE olarak insanların kıtlıkta ve teknoloji olmadan da beslenmelerini sağlayabilecek projeler üzerinde çalışmaları bulunduğunu belirten Projeler Koordinatörü Hakan Başlık, bu yarışmaya katılacaklarını açıkladı.'Amacımız ödül değil, Aydın’a ve çalışmalara dikkat çekmek'İnsanlığın var oluşundan bu yana birçok medeniyete beşiklik etmiş Menderes Vadisi’nin gerek yetiştirdiği ürünler gerekse taşıdığı değerlerin kıymete dönüşmesi ve insanlığa faydalı işler yapmak için mücadele ettiklerini belirten Karya Farma HBX Projeler Koordinatörü Hakan Başlık, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220118/nasa-avrupanin-saatli-bombasini-uzaydan-goruntuledi-1052849550.html
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nasa, aydın, dolar, ödül, gıda, proje, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

NASA’nın 1 milyon dolar ödüllü yarışmasına Aydın'dan talip çıktı

10:37 30.01.2022 (güncellendi: 10:40 30.01.2022)
© İHANASA’nın 1 milyon dolar ödüllü yarışmasına Aydın'dan talip çıktı
NASA’nın 1 milyon dolar ödüllü yarışmasına Aydın'dan talip çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© İHA
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)’nın 1 milyon dolar ödüllü başlattığı, Türkçe karşılığı ‘Derin uzay gıda yarışması’ olan uzayda uzun süreli beslenebilmeyi sağlayacak yarışma ödülüne Aydın'dan talip çıktı. ADÜ Teknokent’te Karya Farma HBX AR-GE (BAP) adıyla çalışmalarını sürdüren firma, yaklaşık 15 yıldır çalışmalarının olduğunu belirtti.
NASA'nın düzenleyeceği 1 milyon dolar ödüllü projeye Aydın ilinden bir firma başvuruda bulunacak.
NASA’nın bu yarışmayı düzenlemesindeki esas amacın uzayda uzun süreli beslenme ortamı için fikirler toplamak olduğunu, ancak Karya Farma HBX AR-GE olarak insanların kıtlıkta ve teknoloji olmadan da beslenmelerini sağlayabilecek projeler üzerinde çalışmaları bulunduğunu belirten Projeler Koordinatörü Hakan Başlık, bu yarışmaya katılacaklarını açıkladı.

'Amacımız ödül değil, Aydın’a ve çalışmalara dikkat çekmek'

İnsanlığın var oluşundan bu yana birçok medeniyete beşiklik etmiş Menderes Vadisi’nin gerek yetiştirdiği ürünler gerekse taşıdığı değerlerin kıymete dönüşmesi ve insanlığa faydalı işler yapmak için mücadele ettiklerini belirten Karya Farma HBX Projeler Koordinatörü Hakan Başlık, şu ifadeleri kullandı:
“Bu ödülü kazanmanın baş şartı teknolojiyi minimum kaynak ve atıkla hazırlamak en önemli kriter olarak gösterilmektedir. Gıda teknolojisinin sınırlarını zorlamak, geleceğin kaşiflerinin sağlığını korumaya yarayacak inovatif çalışmalar ile ilgili bir yarışmadır. Adnan Menderes Üniversitesi ADÜ Teknokent içerisinde faaliyet gösteren Karya Farma HBX AR-GE olarak geliştirilen HBX2371-immünextraT13 İçeriğinde yer alan çok yüksek omega yağ asitleri, vitaminler, mineraller, proteinlerden oluşmasının yanı sıra bozulma riskinin olmayışı bu yarışmaya alternatif ürün olmaya aday olarak gösterilmesine sebep olmaktadır. Uzun araştırmalar neticesinde HBX-2371'den sonra 17 bilimsel patentli çalışmalara imza attık. HBX 2371-immünextraT13 adlı buluşumuz tam da bu ödüllü yarışmanın içeriği olan özelliklere sahip. İçeriğindeki besin ögeleri her koşulda kullanma uygun. Hem besleyici hem de hastalıklara karşı koruyucu bir kalkan gibi çok amaçlı spesifik ve stratejik bir ürün olmaya aday ürünümüzle bu yarışmaya katılacağız."
NASA, 'Avrupa'nın saatli bombasını' uzaydan görüntüledi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.01.2022
DÜNYA
NASA, 'Avrupa'nın saatli bombasını' uzaydan görüntüledi
18 Ocak, 13:49
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