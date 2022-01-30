https://tr.sputniknews.com/20220130/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ukraynaya-asker-gonderme-planimiz-yok-1053280990.html

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna’ya asker gönderme planımız yok

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna’ya asker gönderme planımız yok

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın olası bir işgalinde, NATO üyesi olmayan Ukrayna’ya birlik gönderme planlarının bulunmadığını söyledi. 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T15:10+0300

2022-01-30T15:10+0300

2022-01-30T15:10+0300

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Stoltenberg, BBC yayınında Ukrayna krizine ilişkin soruları yanıtladı.NATO Genel Sekreteri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda NATO birliklerinin gönderilmesi meselesine yönelik soruyu “NATO muharip birliklerini Ukrayna’ya gönderme planımız yok. Destek sağlamaya odaklanıyoruz” diye cevapladı.Stoltenberg, "NATO üyesi olmakla, Ukrayna gibi güçlü ve çok değerli bir ortak olmak arasında fark var. Buna hiç şüphe yok" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220129/stoltenberg-diyaloga-haziriz-ancak-gerilim-tirmanirsa-rusyaya-buyuk-bir-bedel-odetecegiz-1053266025.html

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rusya, ukrayna, nato, ordu, jens stoltenberg, asker, açıklama, asker çekme