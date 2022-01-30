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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220130/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-ukraynaya-asker-gonderme-planimiz-yok-1053280990.html
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna’ya asker gönderme planımız yok
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna’ya asker gönderme planımız yok
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın olası bir işgalinde, NATO üyesi olmayan Ukrayna’ya birlik gönderme planlarının bulunmadığını söyledi. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T15:10+0300
2022-01-30T15:10+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
nato
ordu
jens stoltenberg
asker
açıklama
asker çekme
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Stoltenberg, BBC yayınında Ukrayna krizine ilişkin soruları yanıtladı.NATO Genel Sekreteri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda NATO birliklerinin gönderilmesi meselesine yönelik soruyu “NATO muharip birliklerini Ukrayna’ya gönderme planımız yok. Destek sağlamaya odaklanıyoruz” diye cevapladı.Stoltenberg, "NATO üyesi olmakla, Ukrayna gibi güçlü ve çok değerli bir ortak olmak arasında fark var. Buna hiç şüphe yok" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220129/stoltenberg-diyaloga-haziriz-ancak-gerilim-tirmanirsa-rusyaya-buyuk-bir-bedel-odetecegiz-1053266025.html
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rusya, ukrayna, nato, ordu, jens stoltenberg, asker, açıklama, asker çekme

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Ukrayna’ya asker gönderme planımız yok

15:10 30.01.2022
© REUTERS / Johanna GeronNATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© REUTERS / Johanna Geron
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya’nın olası bir işgalinde, NATO üyesi olmayan Ukrayna’ya birlik gönderme planlarının bulunmadığını söyledi.
Stoltenberg, BBC yayınında Ukrayna krizine ilişkin soruları yanıtladı.
NATO Genel Sekreteri, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi durumunda NATO birliklerinin gönderilmesi meselesine yönelik soruyu “NATO muharip birliklerini Ukrayna’ya gönderme planımız yok. Destek sağlamaya odaklanıyoruz” diye cevapladı.
Stoltenberg, "NATO üyesi olmakla, Ukrayna gibi güçlü ve çok değerli bir ortak olmak arasında fark var. Buna hiç şüphe yok" ifadesini kullandı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg - Sputnik Türkiye, 1920, 29.01.2022
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