https://tr.sputniknews.com/20220130/patrusev-rusyanin-ukraynayi-tehdit-ettigi-iddialari-tamamen-sacma-1053276930.html
Patruşev: Rusya’nın Ukrayna’yı tehdit ettiği iddiaları tamamen saçma
Patruşev: Rusya’nın Ukrayna’yı tehdit ettiği iddiaları tamamen saçma
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Rusya’nın Ukrayna'yı tehdit ettiği şeklindeki iddiaların tamamen saçma olduğunu belirtti. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T11:34+0300
2022-01-30T11:34+0300
2022-01-30T11:34+0300
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ukrayna
nikolay patruşev
savaş
kriz
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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, basın mensuplarına Rusya-Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmesinde Moskova’nın Kiev’i tehdit ettiği şeklindeki iddiaları ‘tamamen saçma’ olarak nitelendirdi.Patruşev, “Bu sıralarda Rusya’nın Ukrayna’yı tehdit ettiği söyleniyor. Tamamen saçma. Herhangi bir tehdit yok. Resmi yetkililer de dahil olmak üzere Ukraynalılar da herhangi bir tehdit olmadığını açıklıyor” dedi ve şöyle devam etti:‘Rusya savaş istemiyor’Rusya’nın savaş istemediğini vurgulayan Patruşev, bunu dayatan Batılıların ise çıkarcı arzularının peşinde olduklarının altını çizdi.Patruşev, “Biz savaş istemiyoruz. Ve ona hiç ama hiç ihtiyacımız yok. Ve onu dayatanlar, özellikle de Batıdakiler, çıkarcı arzularının peşinden koşuyor” vurgusunu yaptı.Rusya, Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.Moskova, güvenlik garantileri taslağında Batılı partnerlerinden NATO’nun doğuya doğru genişlemesinden vazgeçilmesi yönünde yasal garantiler talep ediyor. İttifak üyeleri ise Avrupa'nın doğusundaki askeri varlıklarını artırmamaya devam ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220130/rusya-isvicre-televizyonunun-ukrayna-sinirina-rus-birliklerinin-intikali-ile-ilgili-haberi-asilsiz-1053271881.html
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rusya, ukrayna, nikolay patruşev, savaş, kriz, açıklama
Patruşev: Rusya’nın Ukrayna’yı tehdit ettiği iddiaları tamamen saçma
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Patruşev, Rusya’nın Ukrayna'yı tehdit ettiği şeklindeki iddiaların tamamen saçma olduğunu belirtti.
Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, basın mensuplarına Rusya-Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmesinde Moskova’nın Kiev’i tehdit ettiği şeklindeki iddiaları ‘tamamen saçma’ olarak nitelendirdi.
Patruşev, “Bu sıralarda Rusya’nın Ukrayna’yı tehdit ettiği söyleniyor. Tamamen saçma. Herhangi bir tehdit yok. Resmi yetkililer de dahil olmak üzere Ukraynalılar da herhangi bir tehdit olmadığını açıklıyor” dedi ve şöyle devam etti:
“Amerikalı yetkililer ise tehdit olduğunu ileri sürüyor ve son Ukraynalıya kadar (Kiev’e) silah tedarik ederek savaşmaya hazır olduklarını söylüyor. Her iki tarafta kayıpların ne olacağı ya da olmayacağı umurlarında değil.”
‘Rusya savaş istemiyor’
Rusya’nın savaş istemediğini vurgulayan Patruşev, bunu dayatan Batılıların ise çıkarcı arzularının peşinde olduklarının altını çizdi.
Patruşev, “Biz savaş istemiyoruz. Ve ona hiç ama hiç ihtiyacımız yok. Ve onu dayatanlar, özellikle de Batıdakiler, çıkarcı arzularının peşinden koşuyor” vurgusunu yaptı.
Rusya, Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.
Moskova, güvenlik garantileri taslağında Batılı partnerlerinden NATO’nun doğuya doğru genişlemesinden vazgeçilmesi yönünde yasal garantiler talep ediyor. İttifak üyeleri ise Avrupa'nın doğusundaki askeri varlıklarını artırmamaya devam ediyor.