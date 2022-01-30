Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220130/portekizde-halk-erken-genel-secim-icin-sandik-basinda-1053277082.html
Portekiz'de halk erken genel seçim için sandık başında
Portekiz'de halk erken genel seçim için sandık başında
Portekiz'de 10,8 milyon seçmenin kayıtlı olduğu erken genel seçimler için sandıklarda oy kullanma işlemi saat 08.00'de (TSİ 11.00) başladı. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T11:44+0300
2022-01-30T11:44+0300
dünya
portekiz
seçim
erken seçim
genel seçim
sandık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1053277222_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_7a6cbf17d5c99e9f15c78c687a3d0d97.jpg
Portekizliler, 25 Nisan 1974'te diktatörlük dönemine son veren Karanfil Devrimi sonrasındaki demokrasi tarihinde 17. kez sandık başına gidiyor.Meclisteki 230 milletvekilini seçmek için 21 siyasi parti seçimlere katılırken, şu anda olduğu gibi 9 partinin meclise temsilci göndermesi bekleniyor.Anketler hiçbir siyasi partinin tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yakalayamayacağını, en güçlü iki siyasi parti konumunda olan, mevcut durumda iktidardaki sol görüşlü Sosyalist Parti (PS) ve ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti (PSD) arasında başa baş bir yarış olacağını gösteriyor.En güçlü iki aday, PS lideri ve Başbakan Antonio Costa ile PSD lideri Rui Rio'dan, seçimleri kim kazanırsa kazansın hükümeti kurmak için en az iki siyasi partinin desteğini alması gerekeceği belirtiliyor.Diğer yandan sadece 3 yıllık bir geçmişi olan aşırı sağcı Chega (Yeter) partisinin 1 olan milletvekili sayısını 7-9'a kadar çıkarması ve "mecliste üçüncü büyük siyasi parti" konumuna gelmesi öngörülüyor.Seçimlerde, en büyük endişe ise düşük katılım riski olarak öne çıkıyor.Kovid-19 nedeniyle ev karantinasında 1.2 milyon seçmen olduğu belirtilirken, bunların sandıklar kapanmadan önceki bir saatte (18.00 ile 19.00) oy kullanmasına izin verilecek.4 yıl görevde kalacak hükümetin öncelikleriPortekizlilerin sandığa gitmesini teşvik etmek için 23 Ocak'ta Lizbon, Porto gibi bazı kentlerde oy kullanma işlemi yapılmış ve aralarında Başbakan Costa'nın da bulunduğu 300 bin kişi oyunu kullanmıştı.Ülkede 2019'da yapılan son seçimlerde katılım yüzde 48.57'de kalırken, 24 Ocak 2021'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 39.49'a kadar düşmüştü.Portekiz'de Kasım 2015'ten bu yana başbakan olan Costa'nın liderliğini yaptığı PS, son olarak 6 Ekim 2019'da yapılan seçimlerde azınlık hükümeti kurmuş ancak 2022 bütçesini meclisten geçirmek için yeterli desteği bulamadığı için erken seçime gitmek zorunda kalmıştı.Yeni kurulacak ve normal şartlarda 4 yıl görevde kalacak hükümetin öncelikleri, 2022 bütçesini hazırlayıp salgın nedeniyle AB'den gelecek 16 milyar avroyu aşan kurtarma fonunu yönetmek, Kovid-19 etkisiyle yüzde 18,4'e çıkan yoksulluk riskinde yaşayan vatandaş oranına çözüm üretmek, ülkedeki sosyal uçurumu kapatmak ve sağlık, eğitim hizmetlerinde yatırım olacak.Oy kullanma işlemi, saat 19.00'da (TSİ 22.00) sona erecek.
https://tr.sputniknews.com/20211105/portekiz-30-ocakta-erken-genel-secime-gidecek-1050499289.html
portekiz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1053277222_120:0:840:540_1920x0_80_0_0_7c1206c6b71120715b0210e00fad8073.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
portekiz, seçim, erken seçim, genel seçim, sandık

Portekiz'de halk erken genel seçim için sandık başında

11:44 30.01.2022
© AFP 2021Portekiz - Seçim - Genel Seçimler
Portekiz - Seçim - Genel Seçimler - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© AFP 2021
Abone ol
Portekiz'de 10,8 milyon seçmenin kayıtlı olduğu erken genel seçimler için sandıklarda oy kullanma işlemi saat 08.00'de (TSİ 11.00) başladı.
Portekizliler, 25 Nisan 1974'te diktatörlük dönemine son veren Karanfil Devrimi sonrasındaki demokrasi tarihinde 17. kez sandık başına gidiyor.
Meclisteki 230 milletvekilini seçmek için 21 siyasi parti seçimlere katılırken, şu anda olduğu gibi 9 partinin meclise temsilci göndermesi bekleniyor.
Anketler hiçbir siyasi partinin tek başına iktidara gelecek çoğunluğu yakalayamayacağını, en güçlü iki siyasi parti konumunda olan, mevcut durumda iktidardaki sol görüşlü Sosyalist Parti (PS) ve ana muhalefetteki sağ görüşlü Sosyal Demokrat Parti (PSD) arasında başa baş bir yarış olacağını gösteriyor.
En güçlü iki aday, PS lideri ve Başbakan Antonio Costa ile PSD lideri Rui Rio'dan, seçimleri kim kazanırsa kazansın hükümeti kurmak için en az iki siyasi partinin desteğini alması gerekeceği belirtiliyor.
Diğer yandan sadece 3 yıllık bir geçmişi olan aşırı sağcı Chega (Yeter) partisinin 1 olan milletvekili sayısını 7-9'a kadar çıkarması ve "mecliste üçüncü büyük siyasi parti" konumuna gelmesi öngörülüyor.
Seçimlerde, en büyük endişe ise düşük katılım riski olarak öne çıkıyor.
Kovid-19 nedeniyle ev karantinasında 1.2 milyon seçmen olduğu belirtilirken, bunların sandıklar kapanmadan önceki bir saatte (18.00 ile 19.00) oy kullanmasına izin verilecek.

4 yıl görevde kalacak hükümetin öncelikleri

Portekizlilerin sandığa gitmesini teşvik etmek için 23 Ocak'ta Lizbon, Porto gibi bazı kentlerde oy kullanma işlemi yapılmış ve aralarında Başbakan Costa'nın da bulunduğu 300 bin kişi oyunu kullanmıştı.
Ülkede 2019'da yapılan son seçimlerde katılım yüzde 48.57'de kalırken, 24 Ocak 2021'deki cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 39.49'a kadar düşmüştü.
Portekiz'de Kasım 2015'ten bu yana başbakan olan Costa'nın liderliğini yaptığı PS, son olarak 6 Ekim 2019'da yapılan seçimlerde azınlık hükümeti kurmuş ancak 2022 bütçesini meclisten geçirmek için yeterli desteği bulamadığı için erken seçime gitmek zorunda kalmıştı.
Yeni kurulacak ve normal şartlarda 4 yıl görevde kalacak hükümetin öncelikleri, 2022 bütçesini hazırlayıp salgın nedeniyle AB'den gelecek 16 milyar avroyu aşan kurtarma fonunu yönetmek, Kovid-19 etkisiyle yüzde 18,4'e çıkan yoksulluk riskinde yaşayan vatandaş oranına çözüm üretmek, ülkedeki sosyal uçurumu kapatmak ve sağlık, eğitim hizmetlerinde yatırım olacak.
Oy kullanma işlemi, saat 19.00'da (TSİ 22.00) sona erecek.
seçim - sandık - oy verme - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2021
DÜNYA
Portekiz 30 Ocak'ta erken genel seçime gidecek
5 Kasım 2021, 02:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce