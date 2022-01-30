Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220130/rus-donanmasi-atlantikteki-tatbikati-irlanda-munhasir-bolgesinin-disina-cekecek----1053273742.html
Rus Donanması Atlantik’teki tatbikatı İrlanda münhasır bölgesinin dışına çekecek
Rus Donanması Atlantik’teki tatbikatı İrlanda münhasır bölgesinin dışına çekecek
Rusya Donanmasının 3-8 Şubat tarihleri arasında yapmayı planladığı tatbikat alanını İrlanda'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına çekeceği bildirildi. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T04:41+0300
2022-01-30T04:42+0300
savunma
rusya
rus donanması
irlanda
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102916/26/1029162632_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_6a3d7b21d97bbf6bab602f81738b793a.jpg
Rusya’nın Dublin Büyükelçisi Yuriy Filatov, Rusya Donanmasının 3-8 Şubat tarihleri arasında Atlantik’te yapmayı planladığı tatbikat alanını İrlanda'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına taşımaya karar verdiğini belirtti. Talebin, İrlanda hükümetinin yanı sıra, ülkenin güney ve batı bölgelerindeki balık üreticilerinden geldiğini belirten büyükelçi, “Rusya savunma Bakanı Sergey Şoygu, geleneksel balıkçılık alanlarında İrlandalı balıkçıların çalışmalarına engel olmaması için Rus Donanması'nın 3-8 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan tatbikat alanını İrlanda'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına taşımaya karar verdi” ifadelerini kullandı. Büyükelçi ayrıca, tatbikatların uluslararası hukuka uygun olarak yürütüldüğünü ve İrlanda'yı hiçbir şekilde tehdit etmediğini vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20210627/rus-donanmasi-karadenize-giren-abd-destroyerini-takibe-aldi-1044826738.html
rusya
irlanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102916/26/1029162632_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_8fd957aef25d9a724a0fffc31a95ede2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, rus donanması, irlanda

Rus Donanması Atlantik’teki tatbikatı İrlanda münhasır bölgesinin dışına çekecek

04:41 30.01.2022 (güncellendi: 04:42 30.01.2022)
© Sputnik / Vasily Batanov / Fotoğraf bankasına girRus Amiral Essen fırkateyni için Sivastopol'de karşılama töreni
Rus Amiral Essen fırkateyni için Sivastopol'de karşılama töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© Sputnik / Vasily Batanov
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Donanmasının 3-8 Şubat tarihleri arasında yapmayı planladığı tatbikat alanını İrlanda'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına çekeceği bildirildi.
Rusya’nın Dublin Büyükelçisi Yuriy Filatov, Rusya Donanmasının 3-8 Şubat tarihleri arasında Atlantik’te yapmayı planladığı tatbikat alanını İrlanda'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına taşımaya karar verdiğini belirtti.
Talebin, İrlanda hükümetinin yanı sıra, ülkenin güney ve batı bölgelerindeki balık üreticilerinden geldiğini belirten büyükelçi, “Rusya savunma Bakanı Sergey Şoygu, geleneksel balıkçılık alanlarında İrlandalı balıkçıların çalışmalarına engel olmaması için Rus Donanması'nın 3-8 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan tatbikat alanını İrlanda'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına taşımaya karar verdi” ifadelerini kullandı.
Büyükelçi ayrıca, tatbikatların uluslararası hukuka uygun olarak yürütüldüğünü ve İrlanda'yı hiçbir şekilde tehdit etmediğini vurguladı.
USS Ross - Sputnik Türkiye, 1920, 27.06.2021
DÜNYA
Rus Donanması, Karadeniz’e giren ABD destroyerini takibe aldı
27 Haziran 2021, 04:06
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce