https://tr.sputniknews.com/20220130/rus-donanmasi-atlantikteki-tatbikati-irlanda-munhasir-bolgesinin-disina-cekecek----1053273742.html

Rus Donanması Atlantik’teki tatbikatı İrlanda münhasır bölgesinin dışına çekecek

Rus Donanması Atlantik’teki tatbikatı İrlanda münhasır bölgesinin dışına çekecek

Rusya Donanmasının 3-8 Şubat tarihleri arasında yapmayı planladığı tatbikat alanını İrlanda'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına çekeceği bildirildi. 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T04:41+0300

2022-01-30T04:41+0300

2022-01-30T04:42+0300

savunma

rusya

rus donanması

irlanda

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Rusya’nın Dublin Büyükelçisi Yuriy Filatov, Rusya Donanmasının 3-8 Şubat tarihleri arasında Atlantik’te yapmayı planladığı tatbikat alanını İrlanda'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına taşımaya karar verdiğini belirtti. Talebin, İrlanda hükümetinin yanı sıra, ülkenin güney ve batı bölgelerindeki balık üreticilerinden geldiğini belirten büyükelçi, “Rusya savunma Bakanı Sergey Şoygu, geleneksel balıkçılık alanlarında İrlandalı balıkçıların çalışmalarına engel olmaması için Rus Donanması'nın 3-8 Şubat tarihlerinde yapılması planlanan tatbikat alanını İrlanda'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına taşımaya karar verdi” ifadelerini kullandı. Büyükelçi ayrıca, tatbikatların uluslararası hukuka uygun olarak yürütüldüğünü ve İrlanda'yı hiçbir şekilde tehdit etmediğini vurguladı.

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