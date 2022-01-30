https://tr.sputniknews.com/20220130/rusyada-son-24-saatin-koronavirus-bilancosu-gunluk-vaka-sayisi-ilk-kez-120-bini-asti-1053283697.html

Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: Günlük vaka sayısı ilk kez 120 bini aştı

Rusya’da son 24 saatin koronavirüs bilançosu: Günlük vaka sayısı ilk kez 120 bini aştı

Rusya'da son 24 saatte 121 bin 228 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, son pozitif çıkanlarla birlikte ülke genelinde koronavirüs vakalarının 11 milyon... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T17:37+0300

2022-01-30T17:37+0300

2022-01-30T17:37+0300

koronavirüs

rusya

vaka

koronavirüs

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Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 121 bin 228 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği, bu sayının 113 bin 122 olarak bildirilen önceki günün sayısına göre yüzde 6.69 daha fazla olduğu, son pozitif çıkanlarla birlikte ülkede koronavirüs vakalarının sayısının 11 milyon 737 bin 7’ye ulaştığı belirtildi.Açıklamada, en fazla vakanın başkent Moskova’da (24 bin 30), St. Petersburg’da (17 bin 833), Moskova bölgesinde (11 bin 434), Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’nde (2 bin 954) ve Perm bölgesinde (2 bin 898) saptandığı bilgisi paylaşıldı.Son 24 saat içinde koronavirüs nedeniyle bin 617 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilen açıklamada, bu artışla birlikte Rusya genelinde Kovid-19 kaynaklı toplam ölüm sayısının 330 bin 728’e yükseldiği kaydedildi.Enfeksiyonu yenen kişilerin sayısını son 24 saatte 28 bin 944 kişi olarak açıklayan merkez, bu süre içinde hastanelerden taburcu olan kişilerle birlikte Rusya’da sağlığına kavuşanların sayısının 10 milyon 218 bin 151’e ulaştığını vurguladı.

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rusya, vaka, koronavirüs