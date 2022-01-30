Site sakinleri, yönetici seçimlerinde oy çalma iddiasıyla birbirini bıçakladı

“Ondan dolayı iki hafta önce ilk seçimi yapıyorlar. Sonrasında oy çalındı gibisine, diğer gelmeyen veya seçime katılmayan daireler için onların adına oy kullanma hakkı gibi bir kağıt düzenliyorlar. Ondan dolayı iki grup birbirine giriyor. Duyduğuma göre de iki kişi silah çekiyor. Sonra zaten polis geliyor ayırıyor. İlk seçimlerin yapıldığı gün büyük bir kavga olmuş. Ama bugün daha da büyük bir kavga olmuş. Bugün de yine aynı konudan kavga etmişler. Siz oy çalıyorsunuz gibisine. Birbirini bıçaklamışlar. Adam önce karşısındaki bıçaklıyor, o onu bıçaklıyor. Dışarıya kadar da kavga sürüyor. Site sakinlerine kadar herkes birbirine girmiş. Polis, ambulans falan hepsi buradaydı.”