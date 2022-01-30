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Site sakinleri, yönetici seçimlerinde oy çalma iddiasıyla birbirini bıçakladı
Site sakinleri, yönetici seçimlerinde oy çalma iddiasıyla birbirini bıçakladı
Ankara’da bir sitenin yönetici seçimlerinde, seçime katılmayan bina sakinleri adına oy kullanıldığı iddiası ile çıkan kavgada bina sakinleri birbirini... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T20:42+0300
2022-01-30T20:44+0300
türkiye
ankara
site
bıçaklı kavga
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Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, iki hafta önce sitede yöneticilik için başkanlık seçimi yapıldı. Bir grup site sakini ise seçime katılmayan daireler adına fazladan oy kullanıldığını iddia etti. İki grup arasında kavga çıkmasının ardından seçim tekrarına gidildi. Bugün yapılan seçim tekrarının ardından iki grup arasında aynı konudan tekrar kavga çıktı. Yönetim katında çıkan kavgada taraflar birbirine bıçak çekerken, arbede site dışına kadar taşındı. Site sakinlerinin de kavgaya karışmasıyla büyüyen olay, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince güçlükle kontrol altına alınabildi. Kavgada yaralananlar ise 112 ekiplerince site önünde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.İki grup arasında daha önce de husumet olduğunu bilgisini veren Can Köse, şunları kaydetti:
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ankara, site, bıçaklı kavga

Site sakinleri, yönetici seçimlerinde oy çalma iddiasıyla birbirini bıçakladı

20:42 30.01.2022 (güncellendi: 20:44 30.01.2022)
© İHA / YUNUS ÖZKANAnkara'da bir sitenin yönetici seçimlerinde, seçime katılmayan bina sakinleri adına oy kullanıldığı iddiası ile çıkan kavgada bina sakinleri birbirini bıçakladı.
Ankara'da bir sitenin yönetici seçimlerinde, seçime katılmayan bina sakinleri adına oy kullanıldığı iddiası ile çıkan kavgada bina sakinleri birbirini bıçakladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© İHA / YUNUS ÖZKAN
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Ankara’da bir sitenin yönetici seçimlerinde, seçime katılmayan bina sakinleri adına oy kullanıldığı iddiası ile çıkan kavgada bina sakinleri birbirini bıçakladı.
Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, iki hafta önce sitede yöneticilik için başkanlık seçimi yapıldı. Bir grup site sakini ise seçime katılmayan daireler adına fazladan oy kullanıldığını iddia etti. İki grup arasında kavga çıkmasının ardından seçim tekrarına gidildi.
Bugün yapılan seçim tekrarının ardından iki grup arasında aynı konudan tekrar kavga çıktı. Yönetim katında çıkan kavgada taraflar birbirine bıçak çekerken, arbede site dışına kadar taşındı. Site sakinlerinin de kavgaya karışmasıyla büyüyen olay, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince güçlükle kontrol altına alınabildi. Kavgada yaralananlar ise 112 ekiplerince site önünde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

İki grup arasında daha önce de husumet olduğunu bilgisini veren Can Köse, şunları kaydetti:
“Ondan dolayı iki hafta önce ilk seçimi yapıyorlar. Sonrasında oy çalındı gibisine, diğer gelmeyen veya seçime katılmayan daireler için onların adına oy kullanma hakkı gibi bir kağıt düzenliyorlar. Ondan dolayı iki grup birbirine giriyor. Duyduğuma göre de iki kişi silah çekiyor. Sonra zaten polis geliyor ayırıyor. İlk seçimlerin yapıldığı gün büyük bir kavga olmuş. Ama bugün daha da büyük bir kavga olmuş. Bugün de yine aynı konudan kavga etmişler. Siz oy çalıyorsunuz gibisine. Birbirini bıçaklamışlar. Adam önce karşısındaki bıçaklıyor, o onu bıçaklıyor. Dışarıya kadar da kavga sürüyor. Site sakinlerine kadar herkes birbirine girmiş. Polis, ambulans falan hepsi buradaydı.”
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