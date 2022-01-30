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Trafikte kapısı açık şekilde yük taşıyan araç görüntülendi
Trafikte kapısı açık şekilde yük taşıyan araç görüntülendi
Maltepe’de E-5 Karayolu üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsünün arka koltuğa koyduğu yük nedeniyle kapısı açık olduğu görüldü. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T13:15+0300
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E-5 Karayolu Maltepe Zümrütevler mevkiinde Kadıköy istikametinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, arka koltuğunda eşya taşıyan otomobil sürücüsü eşyaları sığdırmak için karayolunda kapısı açık şekilde hareket etti.Kapısı açık şekilde hareket eden otomobil sürücüsü trafiği tehlikeye atarak yolda seyir halinde olmaya devam etti. Bu anlar, karayolunda seyir halinde olan başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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türkiye, trafik, araç, tehlike

Trafikte kapısı açık şekilde yük taşıyan araç görüntülendi

13:15 30.01.2022
© İHA / BURAK UĞUR - ÖMER KARAOĞLUMaltepe'de E-5 Karayolu'nda kapısı açık şekilde hareket eden otomobil sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi. Karayolu üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsünün arka koltuğa koyduğu yük nedeniyle kapısı açık olduğu görüldü. Kapısı açık otomobilin ilerlediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Maltepe'de E-5 Karayolu'nda kapısı açık şekilde hareket eden otomobil sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi. Karayolu üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsünün arka koltuğa koyduğu yük nedeniyle kapısı açık olduğu görüldü. Kapısı açık otomobilin ilerlediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© İHA / BURAK UĞUR - ÖMER KARAOĞLU
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Maltepe’de E-5 Karayolu üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsünün arka koltuğa koyduğu yük nedeniyle kapısı açık olduğu görüldü.
E-5 Karayolu Maltepe Zümrütevler mevkiinde Kadıköy istikametinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, arka koltuğunda eşya taşıyan otomobil sürücüsü eşyaları sığdırmak için karayolunda kapısı açık şekilde hareket etti.
Kapısı açık şekilde hareket eden otomobil sürücüsü trafiği tehlikeye atarak yolda seyir halinde olmaya devam etti. Bu anlar, karayolunda seyir halinde olan başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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