Trafikte kapısı açık şekilde yük taşıyan araç görüntülendi

E-5 Karayolu Maltepe Zümrütevler mevkiinde Kadıköy istikametinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, arka koltuğunda eşya taşıyan otomobil sürücüsü eşyaları sığdırmak için karayolunda kapısı açık şekilde hareket etti.Kapısı açık şekilde hareket eden otomobil sürücüsü trafiği tehlikeye atarak yolda seyir halinde olmaya devam etti. Bu anlar, karayolunda seyir halinde olan başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Maltepe’de E-5 Karayolu üzerinde ilerleyen otomobil sürücüsünün arka koltuğa koyduğu yük nedeniyle kapısı açık olduğu görüldü.
E-5 Karayolu Maltepe Zümrütevler mevkiinde Kadıköy istikametinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, arka koltuğunda eşya taşıyan otomobil sürücüsü eşyaları sığdırmak için karayolunda kapısı açık şekilde hareket etti.
Kapısı açık şekilde hareket eden otomobil sürücüsü trafiği tehlikeye atarak yolda seyir halinde olmaya devam etti. Bu anlar, karayolunda seyir halinde olan başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.