https://tr.sputniknews.com/20220130/turkiyede-gecen-yil-kac-kisi-emekli-oldu-1053281656.html

Türkiye’de geçen yıl kaç kişi emekli oldu?

Türkiye’de geçen yıl kaç kişi emekli oldu?

Türkiye’de geçen yıl 810 bin kişiye daha emekli aylığı bağlanmasıyla toplam emekli sayısı 13 milyon 644 bin oldu. 30.01.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

sgk

bağkur

emekli

ekonomi

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerinden derlenen bilgilere göre, 2021’de farklı statülerde (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) 810 bin kişi emekliliğe hak kazandı.Bu rakamla geçen yıl sonu itibarıyla toplam emekli sayısı 13 milyon 644 bin 30 olurken, 2021'de emeklilere toplam 419 milyar 623 milyon 649 bin lira aylık ödemesi yapıldı.En fazla hangi şehirde emekli var?Emeklilerin en çok olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Balıkesir, Kocaeli ve Mersin oldu. Nüfusa göre en fazla emeklinin yaşadığı iller Zonguldak, Sinop, Bartın, Balıkesir, Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Burdur, İzmir ve Rize olarak sıralandı.1 emekliye karşılık 2 çalışanSosyal güvenlik sistemine katkı sağlayan sigortalı çalışanların, sistemden aylık alanların (emekliler, malullük veya ölüm aylığı alanlar) sayısına karşılık gelen aktif/pasif oranı 1.93 oldu. Dünyada sosyal güvenlik kurumlarının gelir gider dengesini sağlayabilmesinde ideal oran sistemde 1 emekliye karşı 4 çalışan şeklindeyken, Türkiye'de 1 emekliye karşılık 2 çalışan bulunuyor.

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sgk, bağkur, emekli, ekonomi