KORONAVİRÜS
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Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 189 can kaybı, 88 bin 145 yeni vaka
19:24 30.01.2022 (güncellendi: 19:46 30.01.2022)
© AATürkiye'de son 24 saatte 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi
© AA
Türkiye'de son 24 saatte 428 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 88 bin 145 kişinin testi pozitif çıktı, 189 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk donemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı."
Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk donemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı. pic.twitter.com/AYCsV9SYdc— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 30, 2022