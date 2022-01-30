https://tr.sputniknews.com/20220130/ukrayna-disisleri-ekonomimiz-gerilim-panigi-yuzunden-zarar-gordu-1053287588.html

Ukrayna Dışişleri: Ekonomimiz, gerilim paniği yüzünden zarar gördü

Ukrayna Dışişleri: Ekonomimiz, gerilim paniği yüzünden zarar gördü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, bölgedeki gerilimin tırmanması bağlamında, Batı medyasının kopardığı fırtınanın ülke ekonomisine zarar verdiğini belirtti. 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T22:03+0300

2022-01-30T22:03+0300

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ukrayna krizi

ukrayna

ekonomik kriz

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Vice dergisine açıklamasında, “Toplumda yayılan panik yüzünden ekonomik olarak acı çekiyor, zayıflıyoruz” dedi.Kuleba, ülke yönetiminin ve partnerlerinin “en kötü senaryoyu” önlemek için gereken tüm tedbirleri aldığını piyasaların ve insanların anlaması gerektiğini söyledi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkeye saldırmaya hazırlandığı yönündeki haberlerin, önemli görüşmeler öncesinde kasıtlı olarak gerilimi tırmandırma olduğunu dile getirmişti.

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ukrayna, ekonomik kriz