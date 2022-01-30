Ukrayna Dışişleri: Ekonomimiz, gerilim paniği yüzünden zarar gördü

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Vice dergisine açıklamasında, “Toplumda yayılan panik yüzünden ekonomik olarak acı çekiyor, zayıflıyoruz” dedi.Kuleba, ülke yönetiminin ve partnerlerinin “en kötü senaryoyu” önlemek için gereken tüm tedbirleri aldığını piyasaların ve insanların anlaması gerektiğini söyledi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkeye saldırmaya hazırlandığı yönündeki haberlerin, önemli görüşmeler öncesinde kasıtlı olarak gerilimi tırmandırma olduğunu dile getirmişti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, bölgedeki gerilimin tırmanması bağlamında, Batı medyasının kopardığı fırtınanın ülke ekonomisine zarar verdiğini belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Vice dergisine açıklamasında, “Toplumda yayılan panik yüzünden ekonomik olarak acı çekiyor, zayıflıyoruz” dedi.
Kuleba, ülke yönetiminin ve partnerlerinin “en kötü senaryoyu” önlemek için gereken tüm tedbirleri aldığını piyasaların ve insanların anlaması gerektiğini söyledi.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkeye saldırmaya hazırlandığı yönündeki haberlerin, önemli görüşmeler öncesinde kasıtlı olarak gerilimi tırmandırma olduğunu dile getirmişti.