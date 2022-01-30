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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220130/ukrayna-disisleri-ekonomimiz-gerilim-panigi-yuzunden-zarar-gordu-1053287588.html
Ukrayna Dışişleri: Ekonomimiz, gerilim paniği yüzünden zarar gördü
Ukrayna Dışişleri: Ekonomimiz, gerilim paniği yüzünden zarar gördü
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, bölgedeki gerilimin tırmanması bağlamında, Batı medyasının kopardığı fırtınanın ülke ekonomisine zarar verdiğini belirtti. 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T22:03+0300
2022-01-30T22:03+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ekonomik kriz
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Vice dergisine açıklamasında, “Toplumda yayılan panik yüzünden ekonomik olarak acı çekiyor, zayıflıyoruz” dedi.Kuleba, ülke yönetiminin ve partnerlerinin “en kötü senaryoyu” önlemek için gereken tüm tedbirleri aldığını piyasaların ve insanların anlaması gerektiğini söyledi.Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkeye saldırmaya hazırlandığı yönündeki haberlerin, önemli görüşmeler öncesinde kasıtlı olarak gerilimi tırmandırma olduğunu dile getirmişti.
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ukrayna, ekonomik kriz

Ukrayna Dışişleri: Ekonomimiz, gerilim paniği yüzünden zarar gördü

22:03 30.01.2022
© AP Photo / Fabrizio BenschUkrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
© AP Photo / Fabrizio Bensch
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, bölgedeki gerilimin tırmanması bağlamında, Batı medyasının kopardığı fırtınanın ülke ekonomisine zarar verdiğini belirtti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Vice dergisine açıklamasında, “Toplumda yayılan panik yüzünden ekonomik olarak acı çekiyor, zayıflıyoruz” dedi.
Kuleba, ülke yönetiminin ve partnerlerinin “en kötü senaryoyu” önlemek için gereken tüm tedbirleri aldığını piyasaların ve insanların anlaması gerektiğini söyledi.
Daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkeye saldırmaya hazırlandığı yönündeki haberlerin, önemli görüşmeler öncesinde kasıtlı olarak gerilimi tırmandırma olduğunu dile getirmişti.
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