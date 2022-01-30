https://tr.sputniknews.com/20220130/vandaki-cifte-cinayetin-suphelisi-uzun-zaman-plan-yaptim-oldurdukten-sonra-da-kulagini-kestim-1053280440.html
Van'daki çifte cinayetin şüphelisi: Uzun zaman plan yaptım, öldürdükten sonra da kulağını kestim
Van'daki çifte cinayetin şüphelisi: Uzun zaman plan yaptım, öldürdükten sonra da kulağını kestim
Van'ın İpekyolu ilçesinde, Veysel Coşkun ile eşi Zeynep Şengüler'i tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet Veysi Şengüler'in, ilk... 30.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-30T14:32+0300
2022-01-30T14:32+0300
2022-01-30T14:32+0300
türkiye
van
kadın cinayeti
ifade
cinayet
plan
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Van’da meydana gelen olayda, otomobilde kulağı kesik ve silahla vurulmuş biri olduğu ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki cansız bedenin Veysel Coşkun'a ait olduğu belirlenirken, yaklaşık 30 metre uzaklıkta ise Zeynep Şengüler yaralı olarak bulundu.Zeynep Şengüler de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, cinayet şüphelisi olarak Zeynep Şengüler'in eşi Mehmet Veysi Şengüler'i olay yerine yakın yerde tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı. Zeynep Şengüler ile Veysel Coşkun'un cenazeleri otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.‘Eşimin adına sahte sosyal medya hesabı oluşturdum, sonrasında da adamı takip ettim’Gözaltına alınan Mehmet Veysi Şengüler, emniyetteki ifadesinde, eşi Zeynep Şengüler'in kendisini aldattığını düşündüğü için cinayetleri işlediğini belirterek, "Uzun zaman öldürmek için plan yaptım. Ruhsatsız silah aldım. Eşimin adına sahte sosyal medya hesabı oluşturdum, sonrasında da adamı takip ettim. Veysel Coşkun'u öldürdükten sonra da kulağını kestim" dediği öğrenildi.
türkiye
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van, kadın cinayeti, ifade, cinayet, plan
Van'daki çifte cinayetin şüphelisi: Uzun zaman plan yaptım, öldürdükten sonra da kulağını kestim
Van'ın İpekyolu ilçesinde, Veysel Coşkun ile eşi Zeynep Şengüler'i tabancayla vurarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Mehmet Veysi Şengüler'in, ilk ifadesinde, aldatıldığını düşündüğü için uzun zaman plan yapıp cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi.
Van’da meydana gelen olayda, otomobilde kulağı kesik ve silahla vurulmuş biri olduğu ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki cansız bedenin Veysel Coşkun'a ait olduğu belirlenirken, yaklaşık 30 metre uzaklıkta ise Zeynep Şengüler yaralı olarak bulundu.
Zeynep Şengüler de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaparken, cinayet şüphelisi olarak Zeynep Şengüler'in eşi Mehmet Veysi Şengüler'i olay yerine yakın yerde tabanca ile yakalayarak gözaltına aldı. Zeynep Şengüler ile Veysel Coşkun'un cenazeleri otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
‘Eşimin adına sahte sosyal medya hesabı oluşturdum, sonrasında da adamı takip ettim’
Gözaltına alınan Mehmet Veysi Şengüler, emniyetteki ifadesinde, eşi Zeynep Şengüler'in kendisini aldattığını düşündüğü için cinayetleri işlediğini belirterek, "Uzun zaman öldürmek için plan yaptım. Ruhsatsız silah aldım. Eşimin adına sahte sosyal medya hesabı oluşturdum, sonrasında da adamı takip ettim. Veysel Coşkun'u öldürdükten sonra da kulağını kestim" dediği öğrenildi.