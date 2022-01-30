Yeni Şafak yazarı Kaplan: Elektriğe müdahale şart, faturalar yüzde 100'den fazla arttı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kaplan, "Elektriğe müdahale şart! Elektrikte kademeli ödeme sistemine geçildi, faturalar yüzde 100'den fazla arttı! Elektrik çok önemli oysa. Fakiri-fukarayı, garip-gurabayı perişan edecek bu uygulamaya müdahale edin Sayın Cumhurbaşkanı! Faturalar can yakıyor çünkü!" ifadelerini kullandı.
Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, elektrik faturalarına gelen zamma sosyal medyadan tepki gösterdi. Kaplan, "Faturalar can yakıyor, garip-gurabayı perişan edecek bu uygulamaya müdahale edin" diye yazdı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kaplan, "Elektriğe müdahale şart! Elektrikte kademeli ödeme sistemine geçildi, faturalar yüzde 100'den fazla arttı! Elektrik çok önemli oysa. Fakiri-fukarayı, garip-gurabayı perişan edecek bu uygulamaya müdahale edin Sayın Cumhurbaşkanı! Faturalar can yakıyor çünkü!" ifadelerini kullandı.
ELEKTRİĞE MÜDAHALE ŞART!
Elektrikte kademeli ödeme sistemine geçildi. Faturalar % 100'den fazla arttı!
Elektrik çok önemli oysa. Fakiri-fukarayı, garip-gurabayı perişan edecek bu uygulamaya müdahale edin Sayın Cumhurbaşkanı!