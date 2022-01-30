https://tr.sputniknews.com/20220130/yeni-safak-yazari-kaplan-elektrige-mudahale-sart-faturalar-yuzde-100den-fazla-artti-1053277613.html

Yeni Şafak yazarı Kaplan: Elektriğe müdahale şart, faturalar yüzde 100'den fazla arttı

Yeni Şafak yazarı Kaplan: Elektriğe müdahale şart, faturalar yüzde 100'den fazla arttı

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, elektrik faturalarına gelen zamma sosyal medyadan tepki gösterdi. Kaplan, "Faturalar can yakıyor, garip-gurabayı perişan edecek... 30.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-30T12:10+0300

2022-01-30T12:10+0300

2022-01-30T12:10+0300

ekonomi

türkiye

yeni şafak

yusuf kaplan

tepki

elektrik faturası

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kaplan, "Elektriğe müdahale şart! Elektrikte kademeli ödeme sistemine geçildi, faturalar yüzde 100'den fazla arttı! Elektrik çok önemli oysa. Fakiri-fukarayı, garip-gurabayı perişan edecek bu uygulamaya müdahale edin Sayın Cumhurbaşkanı! Faturalar can yakıyor çünkü!" ifadelerini kullandı.

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2022

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türkiye, yeni şafak, yusuf kaplan, tepki, elektrik faturası