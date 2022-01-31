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https://tr.sputniknews.com/20220131/2021de-en-cok-satilan-elektrikli-otomobiller-belli-oldu-1053311983.html
2021'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu
2021'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu
2021 yılında dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belirlendi. İlk sırada Volkswagen ID.3 bulunuyor. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T15:50+0300
2022-01-31T15:50+0300
ekonomi
türkiye
otomobil
araç
elektrikli otomobil
ekonomi
hibrit
dünya
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2021 yılında dünyanın en çok satan elektrikli otomobillerini belirlendi. EV Volumes tarafından derlenen verilere göre toplam hibrit otomobil satışları 2021 yılında yüzde 108 oranında artış gösterirken, tam elektrikli otomobil satışları yıllık bazda yüzde 69 oranında yükseldi. İşte o liste:
https://tr.sputniknews.com/20220124/turkiyede-elektrikli-arac-sayisi-artiyor-arac-fiyatlari-ne-kadar--1053074370.html
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türkiye, otomobil, araç, elektrikli otomobil, ekonomi, hibrit, dünya

2021'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu

15:50 31.01.2022
© AALG elektrikli otomobil üretimi için düğmeye bastı
LG elektrikli otomobil üretimi için düğmeye bastı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
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2021 yılında dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belirlendi. İlk sırada Volkswagen ID.3 bulunuyor.
2021 yılında dünyanın en çok satan elektrikli otomobillerini belirlendi.
EV Volumes tarafından derlenen verilere göre toplam hibrit otomobil satışları 2021 yılında yüzde 108 oranında artış gösterirken, tam elektrikli otomobil satışları yıllık bazda yüzde 69 oranında yükseldi. İşte o liste:
Volkswagen ID.3
Changan Benni
BYD Song Pro/Plus (hibrit)
BYD Han
Li Xiang One (hibrit)
BYD Qin Plus (hibrit)
Volkswagen ID.4
Tesla Model Y
Wuling HongGuang Mini EV
Tesla Model 3
Elektrikli araç - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2022
EKONOMİ
Türkiye’de elektrikli araç sayısı artıyor: Araç fiyatları ne kadar?
24 Ocak, 17:02
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