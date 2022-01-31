2021'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu

2021 yılında dünyanın en çok satan elektrikli otomobillerini belirlendi. EV Volumes tarafından derlenen verilere göre toplam hibrit otomobil satışları 2021 yılında yüzde 108 oranında artış gösterirken, tam elektrikli otomobil satışları yıllık bazda yüzde 69 oranında yükseldi. İşte o liste:
2021 yılında dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belirlendi. İlk sırada Volkswagen ID.3 bulunuyor.
2021 yılında dünyanın en çok satan elektrikli otomobillerini belirlendi.
EV Volumes tarafından derlenen verilere göre toplam hibritotomobil satışları 2021 yılında yüzde 108 oranında artış gösterirken, tam elektrikli otomobil satışları yıllık bazda yüzde 69 oranında yükseldi. İşte o liste: