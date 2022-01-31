https://tr.sputniknews.com/20220131/2021de-en-cok-satilan-elektrikli-otomobiller-belli-oldu-1053311983.html

2021'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu

2021'de en çok satılan elektrikli otomobiller belli oldu

2021 yılında dünyanın en çok satan elektrikli otomobilleri belirlendi. İlk sırada Volkswagen ID.3 bulunuyor. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T15:50+0300

2022-01-31T15:50+0300

2022-01-31T15:50+0300

ekonomi

türkiye

otomobil

araç

elektrikli otomobil

ekonomi

hibrit

dünya

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2021 yılında dünyanın en çok satan elektrikli otomobillerini belirlendi. EV Volumes tarafından derlenen verilere göre toplam hibrit otomobil satışları 2021 yılında yüzde 108 oranında artış gösterirken, tam elektrikli otomobil satışları yıllık bazda yüzde 69 oranında yükseldi. İşte o liste:

https://tr.sputniknews.com/20220124/turkiyede-elektrikli-arac-sayisi-artiyor-arac-fiyatlari-ne-kadar--1053074370.html

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türkiye, otomobil, araç, elektrikli otomobil, ekonomi, hibrit, dünya