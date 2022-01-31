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4 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi
4 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 kentte, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T21:34+0300
2022-01-31T21:34+0300
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kamu
yağış
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Kar yağışı bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Ulaşımda da bazı aksamalar yaşanıyor. Bu sebeple bazı illerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele idari izin verildi. MalatyaMalatya genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanmaya bağlı ulaşımda karşılaşılan olumsuzluklar sebebiyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldı. Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:Nevşehir Nevşehir genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 1 Şubat Salı günü idari izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilere 2 gün idari izin verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli ve malul gazi kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı aktarıldı. Sivasİl merkezi ve ilçelerde etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde kriz masası oluşturuldu. Sivas Valisi Salih Ayhan tüm kurumların hummalı şekilde sahada görev yaptığını aktararak, şunları kaydetti:
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kar, kamu, yağış

4 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi

21:34 31.01.2022
© DHAErzurum'da çığ düştü, 2 kişi kar altında kaldı
Erzurum'da çığ düştü, 2 kişi kar altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© DHA
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Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 kentte, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi.
Kar yağışı bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Ulaşımda da bazı aksamalar yaşanıyor. Bu sebeple bazı illerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele idari izin verildi.
Malatya
Malatya genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanmaya bağlı ulaşımda karşılaşılan olumsuzluklar sebebiyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldı. Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı (kanser, KOAH, kalp ve böbrek yetmezliği, organ nakli ve organ yetmezliği, serebrovasküler vb. kronik rahatsızlığı bulunanlar) olan memur ve diğer kamu görevlilerinin 1 Şubat 2022 Salı günü idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

Nevşehir

Nevşehir genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 1 Şubat Salı günü idari izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilere 2 gün idari izin verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli ve malul gazi kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Sivas

İl merkezi ve ilçelerde etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde kriz masası oluşturuldu.
Sivas Valisi Salih Ayhan tüm kurumların hummalı şekilde sahada görev yaptığını aktararak, şunları kaydetti:
"Bazı idari kararlar da aldık. Mesailer 2 gün 09.30'da başlayacak ve 17.00'de bitecek. Bunun temel mantığı ise yollarımızın sabah ulaşıma hazır olması. Belediyemizden gelen taleple bu şekilde bir adım atmış olduk. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın yaşam koşullarını zorlaştırmayıp onlara insani görevimizin gereği olarak da idari izin verdik. İl genelindeki hareketliliği biraz azaltarak da çalışmaları kolaylaştırmayı hedefledik."
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