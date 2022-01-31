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4 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi
© DHAErzurum'da çığ düştü, 2 kişi kar altında kaldı
© DHA
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 kentte, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi.
Kar yağışı bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Ulaşımda da bazı aksamalar yaşanıyor. Bu sebeple bazı illerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele idari izin verildi.
Malatya
Malatya genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanmaya bağlı ulaşımda karşılaşılan olumsuzluklar sebebiyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldı. Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli ve kronik ağır hastalığı (kanser, KOAH, kalp ve böbrek yetmezliği, organ nakli ve organ yetmezliği, serebrovasküler vb. kronik rahatsızlığı bulunanlar) olan memur ve diğer kamu görevlilerinin 1 Şubat 2022 Salı günü idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."
Malatya Valiliği Basın Duyurusu (01.02.2022 Tarihli Kar Tatili )— TC Malatya Valiliği (@TCMalatyaV) January 31, 2022
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Nevşehir
Nevşehir genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 1 Şubat Salı günü idari izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.
📢İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler ile engelli personelimiz, 31/01/2022 Pazartesi ve 01/02/2022 Salı günü 2 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.👇 pic.twitter.com/YutqJBEBWQ— T.C. Nevşehir Valiliği (@nevsehirvalilik) January 31, 2022
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilere 2 gün idari izin verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli ve malul gazi kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Soğuk hava koşulları sebebiyle İlimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli personelimiz ile Malül Gazilerimiz, 31 Ocak Pazartesi ve 01 Şubat Salı günleri 2 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.— T.C. Afyonkarahisar Valiliği (@AfyonValiligi) January 31, 2022
Sivas
İl merkezi ve ilçelerde etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde kriz masası oluşturuldu.
Sivas Valisi Salih Ayhan tüm kurumların hummalı şekilde sahada görev yaptığını aktararak, şunları kaydetti:
"Bazı idari kararlar da aldık. Mesailer 2 gün 09.30'da başlayacak ve 17.00'de bitecek. Bunun temel mantığı ise yollarımızın sabah ulaşıma hazır olması. Belediyemizden gelen taleple bu şekilde bir adım atmış olduk. Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın yaşam koşullarını zorlaştırmayıp onlara insani görevimizin gereği olarak da idari izin verdik. İl genelindeki hareketliliği biraz azaltarak da çalışmaları kolaylaştırmayı hedefledik."