https://tr.sputniknews.com/20220131/4-ilde-kamu-calisanlarina-idari-izin-verildi-1053323425.html

4 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi

4 ilde kamu çalışanlarına idari izin verildi

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 kentte, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele idari izin verildi. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T21:34+0300

2022-01-31T21:34+0300

2022-01-31T21:34+0300

türkiye

kar

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yağış

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Kar yağışı bazı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Ulaşımda da bazı aksamalar yaşanıyor. Bu sebeple bazı illerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personele idari izin verildi. MalatyaMalatya genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve yollarda oluşan buzlanmaya bağlı ulaşımda karşılaşılan olumsuzluklar sebebiyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldı. Valilikten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:Nevşehir Nevşehir genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları ulaşımda aksamalara neden oluyor. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 1 Şubat Salı günü idari izinli sayılmasına karar verildiği ifade edildi.Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilere 2 gün idari izin verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, soğuk hava koşulları sebebiyle il genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli ve malul gazi kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı aktarıldı. Sivasİl merkezi ve ilçelerde etkisini artırarak devam ettiren kar yağışı nedeniyle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde kriz masası oluşturuldu. Sivas Valisi Salih Ayhan tüm kurumların hummalı şekilde sahada görev yaptığını aktararak, şunları kaydetti:

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