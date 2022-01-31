https://tr.sputniknews.com/20220131/43-yasindaki-kadin-metaversete-erkek-avatarlarin-tacizine-ugradim-1053311276.html

43 yaşındaki kadın: Metaverse'te erkek avatarların tacizine uğradım

43 yaşındaki kadın: Metaverse'te erkek avatarların tacizine uğradım

İngiltere'de yaşayan bir kadın, Metaverse evreninde bir grup erkek avatarın tacizine uğradığını ileri sürdü. 43 yaşındaki kadın, "O zamandan beri kaygıdan... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T15:54+0300

2022-01-31T15:54+0300

2022-01-31T16:07+0300

yaşam

ingiltere

cinsel taciz

sanal gerçeklik

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kadın

taciz

kadına yönelik taciz

evren

sanal bahis

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Horizon Venues adlı platformda kendi avatarını yaratan İngiliz Nina Jane Patel, Metaverse evrenine 'giriş noktası' olarak kabul edilen lobide cinsel tacize maruz kaldığını söyledi.43 yaşındaki kadın, lobiye giriş yaptıktan sonra ortamda bulunan erkek avatarların kendisine dokunmaya başladığını ve bu tacizden kaçmak için çabaladığını belirtti. Patel ayrıca, avatarların dakikalar boyunca ekran görüntüsü aldığını da sözlerine ekledi.Londra'da ikamet eden kadın, pazar günü Daily Mail'e verdiği demeçte, "Bu çileye bir son vermek için sanal gerçeklik (VR) gözlüğümü kırmam gerekiyor. O zamandan beri kaygıdan muzdaribim" dedi.Olayla ilgili Meta sözcüsü tarafından yapılan açıklamada ise "Bu olay yaşandığı için çok üzgünüz. Horizon Venues güvenli olmalı. Bu konuda sözümüze bağlı kalacağız. Problemle ilgili geliştirmeleri yaparak bunları önleme konusunda daha sert adımlar atacağız" ifadeleri yer aldı.Meta sözcüsü, Patel'in platformun raporlama araçlarını kullanmadığını söyledi. Raporlamanın önemine değinen sözcü, söz konusu araçların, kullanıcıların şikayetçi oldukları kişileri engellemesine, seslerini kapatmasına ve sisteme bildirmesine izin verdiğini kaydetti.

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ingiltere, cinsel taciz, sanal gerçeklik, ingiliz, kadın, taciz, kadına yönelik taciz, evren, sanal bahis, metaverse