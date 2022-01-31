https://tr.sputniknews.com/20220131/abd-sekilden-sekle-girerken-turkiye-saglam-bir-kuresel-bir-aktor-durusu-sergiliyor-1053324515.html

'ABD şekilden şekle girerken Türkiye, sağlam bir küresel bir aktör duruşu sergiliyor'

'ABD şekilden şekle girerken Türkiye, sağlam bir küresel bir aktör duruşu sergiliyor'

Türkiye'nin bir yandan S-400 hava savunma sistemlerinin ikinci partisini alma süreci devam ederken diğer yandan yetkililer, F-35 görüşmelerinin olumlu mecraya... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T21:57+0300

2022-01-31T21:57+0300

2022-01-31T21:57+0300

görüş

abd

türkiye

f-35

s-400

hava savunma sistemi

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Sputnik'e konuşan Rus uzmanlar, ABD’nin F-35 konusundaki tutum değişikliğine gidip gitmediği konusunu değerlendirdi.Moskova konumlu Dünya Silah Ticareti Analiz Merkezi Direktörü, Rusya’nın tanınmış savunma dergisi Natsionalnaya Oborona’nın Genel Yayın Yönetmeni, emekli Albay İgor Korotçenko, ABD’nin bu konudaki tutumunun değişmediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:"ABD, Türkiye’nin Rus hava savunma sistemi S-400 kullanmasına ve ikinci sözleşmeye katiyen karşı. Sadece Türkiye’yi Rusya’yla işbirliğinden vazgeçmeye zorlayacak etkili bir baskı araçları yok. Aynı zamanda NATO içinde önemli bir ortak ve en büyük ikinci güç olan Türkiye’yi kaybetmekten korkuyorlar. Bu yüzden F-35 görüşmelerini sürdürmeye kararı verdiler. Fakat bu görüşmeler nasıl bitecek, bu meçhul."Rus askeri sanayi gazetesi ‘Voyenno-Promışlennıy Kuryer’ yazarlarından emekli Albay Oleg Faliçev ise ABD’nin Türkiye’ye F-35 teslimiyle ilgili tutumunda değişiklik olduğu kanısında.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahsında Türkiye'nin bağımsız dış politika yürütmeye devam ettiğini kaydeden Faliçev, Başkan Joe Biden şahsında ABD’nin de bunu kabullenmek zorunda olduğunu belirterek şu yorumu yaptı:“Elbette bu, Türkiye’ye silah tedariki dahil askeri ve teknik konulara da yansıyor. Türkiye Rusya’dan bir S-400 taburu almıştı. İkinci tabur için anlaşma sağlanmıştı. Bundan rahatsız olan Amerikalılar, tepki olarak Türkiye’ye modern F-35 uçaklarını satmayı reddetmişti. Şu anda ise ABD’nin duruşunda değişiklik olduğunu görüyoruz. Bu bir kez daha ABD’nin bu sorunu çözmek için net kavramsal yaklaşımlara sahip olmadığını gösteriyor. Bir kabul ediyorlar, bir reddediyorlar. Bu da ABD’nin imajına zarar veriyor. Diğer yandan sağlam duruş sergileyen Türkiye, her şeye rağmen, ordunun yeniden silahlandırılması ve farklı askeri teçhizat ve silahla takviye edilmesi konusunda belirlediği görevleri yerine getiriyor. Yani ABD zayıfladığını ve beceriksizliğini sergileyip şekilden şekle girerken Türkiye sağlam bir küresel aktör duruşunu sergiliyor.”

https://tr.sputniknews.com/20220131/savunma-sanayii-baskani-demir-f-16-blok-70-talebinde-ilk-haberler-olumlu-sinyaller-veriyor-1053316690.html

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Amur Gadjiev https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg

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abd, türkiye, f-35, s-400, hava savunma sistemi