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https://tr.sputniknews.com/20220131/abdde-26-yasindaki-trans-17-yasinda-isledigi--cinsel-saldiri-sucundan-cocuk-cezaevine-gonderildi-1053293804.html
ABD’de 26 yaşındaki trans, 17 yaşında işlediği cinsel saldırı suçundan çocuk cezaevine gönderildi
ABD’de 26 yaşındaki trans, 17 yaşında işlediği cinsel saldırı suçundan çocuk cezaevine gönderildi
ABD’nin Los Angeles şehrindeki ilçe hakimi, bir kız çocuğunu cinsel saldırıdan suçlu bulunan 26 yaşındaki trans Hannah Tubbs’ı çocuk cezaevine gönderdi. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T05:39+0300
2022-01-31T05:39+0300
dünya
cezaevi
çocuk
taciz
trans
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Fox News’un haberine göre Hannah Tubbs, 2014 yılında, 18 yaşına girmeden 2 hafta önce, kadınlar tuvaletinde 10 yaşındaki bir kız çocuğuna saldırdı. Tubbs, saldırının yaşandığı sırada henüz erkekti ve adı James idi..Tubbs’ın, daha öncesinde, uyuşturucu bulundurma, saldırı ve diğer eyaletlerde denetimli serbestlik koşullarının ihlalinden sabıka kaydı bulunuyordu.Los Angeles Bölge Savcı Yardımcısı Jon Hatami, Tubbs’ın iki genç kadına daha cinsel saldırıda bulunduğu yönünde ellerinde kanıtların olduğunu açıkladı.Suçluya, çocuk cezaevinde 2 yıl hapis cezası verildi. Çünkü önceki savcı zanlıya karşı Tubbs’ı bir yetişkin olarak suçlamayı reddetti.Tubbs, gözaltına alındıktan sonra kendini kadın olarak tanımlamaya başladı.Mahkeme kararı sonucu saldırgan, cezasını, reşit olmayan kadınların tutulduğu cezaevinde çekecek,. Ancak diğer mahkumlardan izole olacak.
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cezaevi, çocuk, taciz, trans

ABD’de 26 yaşındaki trans, 17 yaşında işlediği cinsel saldırı suçundan çocuk cezaevine gönderildi

05:39 31.01.2022
© İHACezaevi, hapis
Cezaevi, hapis - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© İHA
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ABD’nin Los Angeles şehrindeki ilçe hakimi, bir kız çocuğunu cinsel saldırıdan suçlu bulunan 26 yaşındaki trans Hannah Tubbs’ı çocuk cezaevine gönderdi.
Fox News’un haberine göre Hannah Tubbs, 2014 yılında, 18 yaşına girmeden 2 hafta önce, kadınlar tuvaletinde 10 yaşındaki bir kız çocuğuna saldırdı. Tubbs, saldırının yaşandığı sırada henüz erkekti ve adı James idi..
Tubbs’ın, daha öncesinde, uyuşturucu bulundurma, saldırı ve diğer eyaletlerde denetimli serbestlik koşullarının ihlalinden sabıka kaydı bulunuyordu.
Los Angeles Bölge Savcı Yardımcısı Jon Hatami, Tubbs’ın iki genç kadına daha cinsel saldırıda bulunduğu yönünde ellerinde kanıtların olduğunu açıkladı.
Suçluya, çocuk cezaevinde 2 yıl hapis cezası verildi. Çünkü önceki savcı zanlıya karşı Tubbs’ı bir yetişkin olarak suçlamayı reddetti.
Tubbs, gözaltına alındıktan sonra kendini kadın olarak tanımlamaya başladı.
Mahkeme kararı sonucu saldırgan, cezasını, reşit olmayan kadınların tutulduğu cezaevinde çekecek,. Ancak diğer mahkumlardan izole olacak.
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