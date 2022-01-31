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ABD'de Moderna aşısına tam onay
ABD'de Moderna aşısına tam onay
ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın Kovid-19 aşısının kullanımına tam onay verdiğini duyurdu. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T21:48+0300
2022-01-31T21:48+0300
koronavirüs
abd
onay
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
koronavirüs aşısı
moderna
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FDA’dan yapılan açıklamada, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı üretim süreciyle ilgili tüm incelemelerin yapıldığı belirtilerek, "Halk, bu aşının FDA'nın katı bilimsel standartlarına uygun olarak onaylandığından emin olabilir" ifadeleri kullanıldı.Massachusetts eyaleti merkezli Moderna şirketinden yapılan açıklamada da tam onaylı Kovid-19 aşısının bundan sonra Spikevax markası altında pazarlanacağı kaydedildi.ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, ülkede şu ana kadar 204 milyondan fazla kişiye Moderna aşısı uygulandı.​​​​​​​FDA, Moderna’nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı için Aralık 2020’de acil kullanım onayı vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20220128/aidse-karsi-mrna-umudu-moderna-kovid-asisi-teknolojisiyle-hiv-asisinin-klinik-deneylerine-gecti-1053239011.html
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abd, onay, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), koronavirüs aşısı, moderna

ABD'de Moderna aşısına tam onay

21:48 31.01.2022
© REUTERS / EDUARDO MUNOZModerna
Moderna - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / EDUARDO MUNOZ
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ABD Federal Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan ilaç şirketi Moderna’nın Kovid-19 aşısının kullanımına tam onay verdiğini duyurdu.
FDA’dan yapılan açıklamada, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı üretim süreciyle ilgili tüm incelemelerin yapıldığı belirtilerek, "Halk, bu aşının FDA'nın katı bilimsel standartlarına uygun olarak onaylandığından emin olabilir" ifadeleri kullanıldı.
Massachusetts eyaleti merkezli Moderna şirketinden yapılan açıklamada da tam onaylı Kovid-19 aşısının bundan sonra Spikevax markası altında pazarlanacağı kaydedildi.
ABD Hastalık Koruma ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, ülkede şu ana kadar 204 milyondan fazla kişiye Moderna aşısı uygulandı.​​​​​​​
FDA, Moderna’nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı için Aralık 2020’de acil kullanım onayı vermişti.
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