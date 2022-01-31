https://tr.sputniknews.com/20220131/abdli-senator-menendezden-rusyaya-yaptirim-tehdidi-1053293583.html

ABD’li senatör Menendez’den Rusya’ya yaptırım tehdidi

ABD’li senatör Menendez’den Rusya’ya yaptırım tehdidi

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Bob Menendez, Ukrayna krizi bağlamında Rusya’ya karşı henüz kağıt üzerinde olan yaptırımların bir kısmının... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T05:28+0300

2022-01-31T05:28+0300

2022-01-31T05:28+0300

dünya

abd

rusya

victoria nuland

bob menendez

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ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Bob Menendez, CNN’e mülakatında, “Bazı yaptırımlar peşinen uygulanabilir” ifadesini kullandı.Menendez, yaptırım paketinde, Rusya’nın küresel SWIFT sisteminden çıkarılma olasılığını koruma çağrısında bulundu.Dış İlişkiler Komitesi üyesi Cumhuriyetçi James Risch, Rusya tasarısının nihai şeklinin acil ve sonraya ertelenen yaptırımları içerebileceğini doğruladı.Nuland: Yaptırımların peşinen getirilmesi anlamsızABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, CBS televizyonuna açıklamasında, Ukrayna’ya saldırmadan önce Rusya’ya yaptırımların uygulanmasının anlamsız olduğunu belirtti.ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, CBS televizyonu sunucusunun, ABD Başkanı Joe Biden’in, Rusya’ya önleyici tedbirler öngören yaptırım tasarısını veto edip etmeyeceği sorusuna doğrudan yanıt vermeyerek idarenin kongreyle “aktif olarak çalıştığını” söyledi. Ancak Dışişleri Bakanlığı’nın önleyici yaptırımlara karşı çıktığına dikkat çeken Nuland, “Caydırıcılık, tam olarak ne yapacağımız konusunda bazı stratejik belirsizlikler olduğunda en iyi sonucu verir” ifadesini kullandı.Yaptırımların, ihracat kontrolü ve Rus elitlere yönelik tedbirler gibi ekonomik tedbirler öngördüğünü anımsatan Nuland, “Ama bunları şimdi açıklarsak, Rusya bunları hafifletmek için önlemler almaya başlar. Bu da bize anlamsız görünüyor” diyerek geliştirilmekte olan yaptırımların Rusya’ya “güçlü darbe” indirmesi gerektiğini söyledi.

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abd, rusya, victoria nuland, bob menendez