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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T19:00+0300
2022-01-31T19:04+0300
ziyaret
ekrem imamoğlu
jeff flake
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İBB'den yapılan açıklamaya göre, Saraçhane’deki başkanlık makamındaki görüşmeye Büyükelçi'nin eşi Cheryl Flake ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell de katıldı.Büyükelçi Flake ve eşini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, İstanbul'un dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.Göreve geldiği günden beri hem ABD Büyükelçiliğiyle hem de Başkonsolos'la yürüttükleri ilişkinin Flake’in görev döneminde de daha iyi yerlere gelmesini dileyen İmamoğlu, "Türkiye'nin her zaman iyi ilişkilerde olmasının çok değerli olduğunu bildiğim Amerika Birleşik Devletleri sürecinde, İstanbul'un da iyi ilişkilerin önemli bir merkezi olmasını diliyorum" diye konuştu.Büyükelçi Flake de İstanbul gibi güzel bir şehirde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek İmamoğlu’ndan İBB'nin "Askıda Fatura" projesi hakkında bilgiler aldı.İmamoğlu ve Flake, görüşmede muhtemel iş birliği alanları ve yerel girişimleri destekleme konularında fikir alışverişinde bulundu.
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ziyaret, ekrem imamoğlu, jeff flake

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, İBB Başkanı İmamoğlu'nu ziyaret etti

19:00 31.01.2022 (güncellendi: 19:04 31.01.2022)
© AAEkrem İmamoğlu, Jeff Flake
Ekrem İmamoğlu, Jeff Flake - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Saraçhane’deki başkanlık makamındaki görüşmeye Büyükelçi'nin eşi Cheryl Flake ve ABD'nin İstanbul Başkonsolosu Daria L. Darnell de katıldı.
Büyükelçi Flake ve eşini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İmamoğlu, İstanbul'un dünyanın en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirtti.
Göreve geldiği günden beri hem ABD Büyükelçiliğiyle hem de Başkonsolos'la yürüttükleri ilişkinin Flake’in görev döneminde de daha iyi yerlere gelmesini dileyen İmamoğlu, "Türkiye'nin her zaman iyi ilişkilerde olmasının çok değerli olduğunu bildiğim Amerika Birleşik Devletleri sürecinde, İstanbul'un da iyi ilişkilerin önemli bir merkezi olmasını diliyorum" diye konuştu.
Büyükelçi Flake de İstanbul gibi güzel bir şehirde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek İmamoğlu’ndan İBB'nin "Askıda Fatura" projesi hakkında bilgiler aldı.
İmamoğlu ve Flake, görüşmede muhtemel iş birliği alanları ve yerel girişimleri destekleme konularında fikir alışverişinde bulundu.
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