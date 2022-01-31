Akaryakıt istasyonu önünde yangın paniğe yol açtı

Yangın saat 22.45 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun hemen önündeki bir cipte çıktı. 06 CCR 387 plakalı cip Maslak Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü çıkan dumanları fark edince hemen yolun sağına aracı park etti. Sürücünün cipini durduğu yer, akaryakıt istasyonunun hemen önü oldu. Kısa sürede alevler cipi sardı.Yangını gören akaryakıt istasyonu çalışanları söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti. Daha sonra olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan cipte soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle Maslak Caddesi'ndeki trafik yoğunluğu oluşurken cip kullanılamaz hale geldi.
Bağcılar'da seyir halinde yanmaya başlayan cip sürücüsü aracı akaryakıt istasyonu önünde durdurunca paniğe neden oldu. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının müdahalesiyle yangın faciaya neden olmadan söndürüldü.
Yangın saat 22.45 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun hemen önündeki bir cipte çıktı. 06 CCR 387 plakalı cip Maslak Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Sürücü çıkan dumanları fark edince hemen yolun sağına aracı park etti. Sürücünün cipini durduğu yer, akaryakıt istasyonunun hemen önü oldu. Kısa sürede alevler cipi sardı.
Yangını gören akaryakıt istasyonu çalışanları söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti. Daha sonra olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan cipte soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle Maslak Caddesi'ndeki trafik yoğunluğu oluşurken cip kullanılamaz hale geldi.