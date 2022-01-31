https://tr.sputniknews.com/20220131/akaryakit-istasyonu-onunde-yangin-panige-yol-acti-1053289861.html

Akaryakıt istasyonu önünde yangın paniğe yol açtı

Akaryakıt istasyonu önünde yangın paniğe yol açtı

Bağcılar'da seyir halinde yanmaya başlayan cip sürücüsü aracı akaryakıt istasyonu önünde durdurunca paniğe neden oldu. Akaryakıt istasyonu çalışanlarının... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T00:39+0300

2022-01-31T00:39+0300

2022-01-31T00:40+0300

türkiye

istanbul

akaryakıt

yangın

bağcılar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053289836_19:0:631:344_1920x0_80_0_0_6670fc5840bc30c9e05869ae631d679a.jpg

Yangın saat 22.45 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun hemen önündeki bir cipte çıktı. 06 CCR 387 plakalı cip Maslak Caddesi'nde seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü çıkan dumanları fark edince hemen yolun sağına aracı park etti. Sürücünün cipini durduğu yer, akaryakıt istasyonunun hemen önü oldu. Kısa sürede alevler cipi sardı.Yangını gören akaryakıt istasyonu çalışanları söndürme tüpleriyle yangına müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti. Daha sonra olay yerine giden itfaiye ekipleri yanan cipte soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle Maslak Caddesi'ndeki trafik yoğunluğu oluşurken cip kullanılamaz hale geldi.

https://tr.sputniknews.com/20220124/gaziantepte-evde-cikan-yanginda-2-cocuk-hayatini-kaybetti-1053082942.html

türkiye

istanbul

bağcılar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, akaryakıt, yangın, bağcılar