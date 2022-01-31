https://tr.sputniknews.com/20220131/aleyna-tilki-lutfen-biz-kadinlara-sahip-cikin-1053306615.html

Aleyna Tilki: Lütfen biz kadınlara sahip çıkın

Aleyna Tilki: Lütfen biz kadınlara sahip çıkın

Kıbrıs konseri öncesi açıklama yapan şarkıcı Aleyna Tilki, elinde baltayla evine gelen kişi nedeniyle korku dolu günler yaşadığını belirterek, "Evime kadar... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T13:30+0300

2022-01-31T13:30+0300

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türkiye

kıbrıs

konser

taciz

aleyna tilki

takip

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Aleyna Tilki, önceki akşam Kıbrıs’ta bir otelde sahneye çıktı. Konser öncesi basın mensuplarıyla buluşan Aleyna Tilki, Kıbrıs’a annesi, babası ve kardeşiyle birlikte geldiğini söyledi. Elinde baltayla evine gelen kişi hakkında konuşan şarkıcı, o şahıs serbest bırakıldığı için üzgün olduğunu dile getirdi, “Can güvenliğim yok” dedi:“Evime kadar girdi, ceza almadı. Şimdi elini kolunu sallayarak geziyor. Bundan güç alıp sosyal medyada ‘Evine geleceğiz, şunu bunu yapacağız’ diyen herkes ceza alacak. Silahla, baltayla evime saldırmayı düşünen kişilerle ilgili başvuru yaptım. Biz kadınlar tehdit ve taciz altındayız. Lütfen artık bir abi çıksın, kadınlara ‘Artık size dokunan olmayacak’ desin. Lütfen biz kadınlara sahip çıkın.”

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kıbrıs, konser, taciz, aleyna tilki, takip