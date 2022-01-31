Aleyna Tilki: Lütfen biz kadınlara sahip çıkın

Aleyna Tilki, önceki akşam Kıbrıs’ta bir otelde sahneye çıktı. Konser öncesi basın mensuplarıyla buluşan Aleyna Tilki, Kıbrıs’a annesi, babası ve kardeşiyle birlikte geldiğini söyledi. Elinde baltayla evine gelen kişi hakkında konuşan şarkıcı, o şahıs serbest bırakıldığı için üzgün olduğunu dile getirdi, “Can güvenliğim yok” dedi:“Evime kadar girdi, ceza almadı. Şimdi elini kolunu sallayarak geziyor. Bundan güç alıp sosyal medyada ‘Evine geleceğiz, şunu bunu yapacağız’ diyen herkes ceza alacak. Silahla, baltayla evime saldırmayı düşünen kişilerle ilgili başvuru yaptım. Biz kadınlar tehdit ve taciz altındayız. Lütfen artık bir abi çıksın, kadınlara ‘Artık size dokunan olmayacak’ desin. Lütfen biz kadınlara sahip çıkın.”
Kıbrıs konseri öncesi açıklama yapan şarkıcı Aleyna Tilki, elinde baltayla evine gelen kişi nedeniyle korku dolu günler yaşadığını belirterek, "Evime kadar girdi, ceza almadı. Şimdi elini kolunu sallayarak geziyor. Lütfen biz kadınlara sahip çıkın" dedi.
Aleyna Tilki, önceki akşam Kıbrıs’ta bir otelde sahneye çıktı. Konser öncesi basın mensuplarıyla buluşan Aleyna Tilki, Kıbrıs’a annesi, babası ve kardeşiyle birlikte geldiğini söyledi. Elinde baltayla evine gelen kişi hakkında konuşan şarkıcı, o şahıs serbest bırakıldığı için üzgün olduğunu dile getirdi, “Can güvenliğim yok” dedi:
“Evime kadar girdi, ceza almadı. Şimdi elini kolunu sallayarak geziyor. Bundan güç alıp sosyal medyada ‘Evine geleceğiz, şunu bunu yapacağız’ diyen herkes ceza alacak. Silahla, baltayla evime saldırmayı düşünen kişilerle ilgili başvuru yaptım. Biz kadınlar tehdit ve taciz altındayız. Lütfen artık bir abi çıksın, kadınlara ‘Artık size dokunan olmayacak’ desin. Lütfen biz kadınlara sahip çıkın.”