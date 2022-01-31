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‘All Of Us Are Dead’ Netflix'in en çok izlenenleri arasına girdi
‘All Of Us Are Dead’ Netflix'in en çok izlenenleri arasına girdi
Güney Kore yapımı 'All Of Us Are Dead' dizisi, 3 günde Netflix'in en çok izlenenleri arasına girmeyi başardı. Dizi, 25'ten fazla ülkede 1. sırada ye alırken... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T11:52+0300
2022-01-31T11:57+0300
yaşam
güney kore
netflix
zombi
dizi
liste
rekor
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28 Ocak'ta izleyiciyle buluşan Güney Kore yapımı gerilim dizisi 'All Of Us Are Dead', kısa sürede Netflix'in en çok izlenen yapımları arasında yerini aldı.Analiz şirketi FlixPatrol'dan alınan verilere göre dizi; Güney Kore, Tayland ve Singapur da dahil olmak üzere 28 Ocak'taki prömiyerinden bu yana 25'ten fazla ülkede Netflix listelerinde bir numara oldu. Zombi temalı 'All Of Us Are Dead', Squid Game ve Hellbound'un ardından böyle bir başarıya ulaşan üçüncü Güney Kore dizisi.Dizinin yönetmeni Lee Jae-gyu, "Dizinin birçok ülkede karşılaştığı sevgiye gerçekten inanamıyorum. Bence bu, 2 yıl boyunca kendilerini bu projeye adayan oyuncular ve personel için büyük bir rahatlamaya sebep olacak" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.Orijinal adı 'Jigeum Uri Hakgyoneun' olan dizi, Joo Dong-geun'un 2009-2011 yılları arasında yayınlanan aynı adlı webtoon'una dayananıyor. Senaryosunda Chun Sung-il imzası bulunan dizi, bir zombi virüsü salgınına maruz kalan okulda mahsur kalan öğrencilerin, korkunç bir şekilde enfekte olmadan önce bir çıkış yolu bulmak için verdikleri hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizinin kadrosunda, Harrison Xu, Victoria Grace, Darren Keilan, Lisa Yamada, Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Park Solomon, Yoo In-soo, Lee You-Mi ve Lim Jae-hyeok gibi isimler bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211205/netflixe-iki-guney-kore-dizisi-daha-geliyor-1051453734.html
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güney kore, netflix, zombi, dizi, liste, rekor

‘All Of Us Are Dead’ Netflix'in en çok izlenenleri arasına girdi

11:52 31.01.2022 (güncellendi: 11:57 31.01.2022)
© Fotoğraf : NetflixAll Of Us Are Dead
All Of Us Are Dead - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© Fotoğraf : Netflix
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Güney Kore yapımı 'All Of Us Are Dead' dizisi, 3 günde Netflix'in en çok izlenenleri arasına girmeyi başardı. Dizi, 25'ten fazla ülkede 1. sırada ye alırken 20'den fazla ülkede de 2. sıraya erişti.
28 Ocak'ta izleyiciyle buluşan Güney Kore yapımı gerilim dizisi 'All Of Us Are Dead', kısa sürede Netflix'in en çok izlenen yapımları arasında yerini aldı.
Analiz şirketi FlixPatrol'dan alınan verilere göre dizi; Güney Kore, Tayland ve Singapur da dahil olmak üzere 28 Ocak'taki prömiyerinden bu yana 25'ten fazla ülkede Netflix listelerinde bir numara oldu.
Zombi temalı 'All Of Us Are Dead', Squid Game ve Hellbound'un ardından böyle bir başarıya ulaşan üçüncü Güney Kore dizisi.
Dizinin yönetmeni Lee Jae-gyu, "Dizinin birçok ülkede karşılaştığı sevgiye gerçekten inanamıyorum. Bence bu, 2 yıl boyunca kendilerini bu projeye adayan oyuncular ve personel için büyük bir rahatlamaya sebep olacak" sözleriyle mutluluğunu dile getirdi.
Orijinal adı 'Jigeum Uri Hakgyoneun' olan dizi, Joo Dong-geun'un 2009-2011 yılları arasında yayınlanan aynı adlı webtoon'una dayananıyor.
Senaryosunda Chun Sung-il imzası bulunan dizi, bir zombi virüsü salgınına maruz kalan okulda mahsur kalan öğrencilerin, korkunç bir şekilde enfekte olmadan önce bir çıkış yolu bulmak için verdikleri hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.
İlk sezonu 8 bölümden oluşan dizinin kadrosunda, Harrison Xu, Victoria Grace, Darren Keilan, Lisa Yamada, Park Ji-hu, Yoon Chan-young, Cho Yi-hyun, Park Solomon, Yoo In-soo, Lee You-Mi ve Lim Jae-hyeok gibi isimler bulunuyor.
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