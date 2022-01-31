https://tr.sputniknews.com/20220131/almanyayi-nadia-firtinasi-vurdu-1053295289.html

Almanya'yı 'Nadia' fırtınası vurdu

Almanya'yı 'Nadia' fırtınası vurdu

Almanya'nın liman kenti Hamburg'da etkili olan "Nadia" fırtınasında bir kişi hayatını kaybetti. Şiddetli fırtınada balık pazarı sular altıda bırakırken, tren... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T08:07+0300

2022-01-31T08:07+0300

2022-01-31T08:07+0300

dünya

almanya

fırtına

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Almanya'nın kuzeyinde etkili olan fırtına nedeniyle bir kişi yaşamını yitirdi. Brandenburg eyalet polisi, Berlin 50 kilometre güneybatısında bulunan Beelitz'de şiddetli fırtınada seçim afişinin düşmesi sonucu bir kişinin öldüğünü açıkladı.Hızı saatte yaklaşık 130 kilometreye varan ve "Nadia" adı verilen fırtına nedeniyle ülkenin kuzeyinde hayatı olumsuz etkilendi. İtfaiye ekiplerinin gece boyunca yıkılan ağaçlar, uçan çatılar ve devrilen inşaat araçları nedeniyle yoğun mesai harcadığı ifade edildi.Alman Meteoroloji Dairesinden (DWD) yapılan açıklamada, fırtınanın bu akşam saatlerinde etkisini yitireceği aktarıldı. Ancak DWD ülkenin güneyinde bulunan Alpler'de çarşamba gününe kadar bir metreye varan kalınlıkla kar yağabileceği uyarısında bulundu.Hava ve kara trafiğini de olumsuz etkiyen rüzgar, akşam saatlerinde şiddetini arttırarak kuzeybatıya doğru ilerledi. Şiddetli fırtınanın vurduğu Hamburg’da Elbe Nehri’ndeki su seviyesinin 2,5 metre yükselmesi sonucu kentin meşhur balık pazarı da sular altında kaldı. Polis balık pazarına giden otoyolları trafiğe kapatırken, suların ana caddelere taşmaması için barikat oluşturuldu.

almanya

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almanya, fırtına