https://tr.sputniknews.com/20220131/anadolu-efesten-her-sayi-1-agac-kampanyasi-oyuncularin-attigi-sayi-kadar-tohum-ekilecek-1053310274.html

Anadolu Efes'ten 'her sayı 1 ağaç' kampanyası: Oyuncuların attığı sayı kadar tohum ekilecek

Anadolu Efes'ten 'her sayı 1 ağaç' kampanyası: Oyuncuların attığı sayı kadar tohum ekilecek

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı LDLC Asvel Villeurbanne maçında atacağı her sayı, tohum olarak tabiatla buluşacak. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T14:57+0300

2022-01-31T14:57+0300

2022-01-31T15:04+0300

anadolu efes

spor

tohum

ağaç

kampanya

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Anadolu Efes'ten yapılan açıklamaya göre, ‘Her sayı +1 Ağaç Demek’ sloganıyla gerçekleştirilecek proje kapsamında, 4 Şubat Cuma günü oynanacak mücadelede oyuncuların kaydettiği sayı kadar tohum ekilecek.Tohumlar, ağaçlandırılması gereken ulaşılması zor alanlara havadan ekim yapabilen ecoDrone araçlarıyla araziye bırakılacak.Her seyirci için 10 tohum daha tabiatla buluşacak, ne kadar yüksek sesle tezahürat yaparlarsa o oranda tohum eklenecekKampanya sadece atılan sayılarla sınırlı kalmayacak. Karşılaşmayı izlemeye gelen her seyirci için 10 tohum daha tabiatla buluşturulacak. Ayrıca, karşılaşma içerisinde bir desibel ölçer etkinliği gerçekleştirilecek ve taraftarlar ne kadar yüksek sesle takımlarını desteklerse, kampanyaya o oranda ilave tohum eklenecek.Her Sayı +1 Ağaç Demek kampanyasının iletişim çalışmalarına Anadolu Efesli oyuncular da katılacak ve yıldız isimler basketbolseverleri bu hareketin parçası olmaya davet edecek.

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anadolu efes, tohum, ağaç, kampanya