https://tr.sputniknews.com/20220131/ankarada-kar-kureme-araci-devrildi-1053294581.html

Ankara'da kar küreme aracı devrildi

Ankara'da kar küreme aracı devrildi

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar nedeniyle bazı sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Mamak'ta kar küreme ve tuzlama aracı, sürücünün kontrolünü... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T07:00+0300

2022-01-31T07:00+0300

2022-01-31T07:00+0300

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Yoğun karın etkili olduğu Başkentte cadde ve sokaklar beyaza büründü. Ana arterlerdeki ulaşımda herhangi bir sorun yaşanmazken bazı araçlar karda kaydı, sürücüler yokuşlardan güçlükle çıktı.Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı 1052 araç ve 3 bin 138 personel sabah saatlerine kadar bulvarlar ile ana cadde ve sokaklarda çalışma yaptı.Mamak'ta Kayaş Caddesi Bağderesi mevkisinde çalışma yapan kar küreme ve tuzlama aracı, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, caddenin tek şeridi uzun süre ulaşıma kapalı kaldı.

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ankara, kar, kaza