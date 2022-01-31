https://tr.sputniknews.com/20220131/ankarada-kar-yagisi-etkisini-surduruyor-1053290003.html

Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Ankara'nın bazı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor. 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T00:41+0300

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türkiye

ankara

kar

mansur yavaş

yol

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Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ankara'da, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yağış, ana arterlerdeki ulaşımda şu ana kadar herhangi bir soruna yol açmadı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar devam edeceğini belirtmişti.

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ankara, kar, mansur yavaş, yol