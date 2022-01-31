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Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Ankara'nın bazı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T00:41+0300
2022-01-31T00:41+0300
2022-01-31T00:41+0300
türkiye
ankara
kar
mansur yavaş
yol
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Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ankara'da, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yağış, ana arterlerdeki ulaşımda şu ana kadar herhangi bir soruna yol açmadı.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar devam edeceğini belirtmişti.
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ankara, kar, mansur yavaş, yol
Ankara'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Ankara'nın bazı bölgelerinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sürüyor.
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Ankara'da, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yağış, ana arterlerdeki ulaşımda şu ana kadar herhangi bir soruna yol açmadı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
Mansur Yavaş,
sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar devam edeceğini belirtmişti.