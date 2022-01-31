https://tr.sputniknews.com/20220131/annesine-siddet-uygulayan-babasini-olduren-genc-kiza-10-yil-hapis-cezasi-1053294426.html

Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası

Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası

Gaziantep'de 6 yıl önce annesine şiddet uygulayan babasını öldürmekten yargılandığı mahkemede meşru müdafa nedeniyle beraat eden 23 yaşındaki Yaren Dömbek... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T06:49+0300

2022-01-31T06:49+0300

2022-01-31T06:49+0300

türkiye

gaziantep

kadına şiddet

cinayet

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 5 Aralık 2015'de, 16 yaşında olan Yaren Dömbek, şizofreni hastası olduğu iddia edilen babası Mustafa Dömbek'i annesi Leyla Dömbek'e ve kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle av tüfeğiyle iki el ateş ederek öldürdü.Olayın ardından Yaren Dömbek, tutuklandı. Dömbek, hakkında 'Üstsoydan Akrabayı Kasten Öldürmek' suçundan 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.Suça Sürüklenen Çocuk kapsamında yargılanmasına başlanan Dömbek, mahkeme heyeti tarafından olayda meşru savunma koşulları oluştuğu gerekçesiyle beraat kararı verilerek 10 ay sonra cezaevinden tahliye edildi.Beraat bozuldu, hapis cezası çıktıYerel mahkemenin Yaren Dömbek için verdiği beraat kararı istinafa gitti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 2017 yılında Dömbek'in beraat kararını meşru savunma koşullarının tam oluşmadığı gerekçesiyle bozarak 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.Dömbek'in hapis cezası Yargıtay tarafından da onandı. Hapis cezası kesinleşen Yaren Dömbek'in Denizli'nin Honaz ilçesinde olduğu belirlendi. Jandarma Suç Araştırma Timi, tarafından gözaltına alınan Dömbek, tutuklandı.

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gaziantep, kadına şiddet, cinayet