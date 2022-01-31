https://tr.sputniknews.com/20220131/ap-milletvekili-ukraynali-yetkililere-rusya-ile-ilgili-sozleri-icin-uyusturucu-bagimlilari-dedi-1053316963.html

AP milletvekili, Ukraynalı yetkililere Rusya ile ilgili sözleri için ‘uyuşturucu bağımlıları’ dedi

AP milletvekili, Ukraynalı yetkililere Rusya ile ilgili sözleri için ‘uyuşturucu bağımlıları’ dedi

Avrupa Parlamentosunun Alman Üyesi Cramon-Taubadel, hazırlanmakta olan ‘Rus istilasından’ şüphe eden Ukraynalı Halkın Hizmetkarı partisinin başkanı... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T17:38+0300

2022-01-31T17:38+0300

2022-01-31T17:41+0300

ukrayna

avrupa parlamentosu (ap)

ukrayna krizi

rusya

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Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Viola Von Cramon-Taubadel, hazırlanmakta olan ‘Rus istilasını’ sorgulayan Ukraynalı Halkın Hizmetkarı partisinin başkanı David Arahamia’nın açıklamalarına Twitter hesabından sert tepki verdi.Cramon-Taubadel, “Ukrayna’dakilerin tamamı uyuşturucu bağımlısı mı? Ya da oralarda neler oluyor?” ifadelerini paylaştı.Ukraynalı politikacı daha önce Batı'yı doğrudan Rusya-Ukrayna ilişkilerinde paniği körüklemekle suçlamıştı. Arahamia, ‘ABD'nin bunu yapmasının gerçek nedenini’ bilmediğini, ancak bunun ülke ekonomisine zarar verdiğini vurgulamıştı.Son zamanlarda Batı medyasında Moskova’nın Kiev’e yönelik ‘saldırı’ hazırlığında olduğu yönünde haberler çıkıyor. Bununla birlikte Ukraynalı yetkililer, gerilimin tırmanması için herhangi bir ön koşul göstermiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in belirttiği üzere, gerilim kasıtlı olarak tırmandırılıyor ve ekonomiyi olumsuz etkiliyor.Rusya yönetimi ise, Batı'nın ‘saldırı’ iddialarını reddederek muhataplarını müzakerelere ve karşılıklı güvenlik garantileri vermeye davet ediyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, bu tür haberlerin ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kötü niyetli propagandası olduğunu belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rusya’nın hiçbir zaman Ukrayna halkını tehdit etmediğini açıklamıştı.

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ukrayna, avrupa parlamentosu (ap), rusya