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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220131/ap-milletvekili-ukraynali-yetkililere-rusya-ile-ilgili-sozleri-icin-uyusturucu-bagimlilari-dedi-1053316963.html
AP milletvekili, Ukraynalı yetkililere Rusya ile ilgili sözleri için ‘uyuşturucu bağımlıları’ dedi
AP milletvekili, Ukraynalı yetkililere Rusya ile ilgili sözleri için ‘uyuşturucu bağımlıları’ dedi
Avrupa Parlamentosunun Alman Üyesi Cramon-Taubadel, hazırlanmakta olan ‘Rus istilasından’ şüphe eden Ukraynalı Halkın Hizmetkarı partisinin başkanı... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T17:38+0300
2022-01-31T17:41+0300
ukrayna
avrupa parlamentosu (ap)
ukrayna krizi
rusya
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Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Viola Von Cramon-Taubadel, hazırlanmakta olan ‘Rus istilasını’ sorgulayan Ukraynalı Halkın Hizmetkarı partisinin başkanı David Arahamia’nın açıklamalarına Twitter hesabından sert tepki verdi.Cramon-Taubadel, “Ukrayna’dakilerin tamamı uyuşturucu bağımlısı mı? Ya da oralarda neler oluyor?” ifadelerini paylaştı.Ukraynalı politikacı daha önce Batı'yı doğrudan Rusya-Ukrayna ilişkilerinde paniği körüklemekle suçlamıştı. Arahamia, ‘ABD'nin bunu yapmasının gerçek nedenini’ bilmediğini, ancak bunun ülke ekonomisine zarar verdiğini vurgulamıştı.Son zamanlarda Batı medyasında Moskova’nın Kiev’e yönelik ‘saldırı’ hazırlığında olduğu yönünde haberler çıkıyor. Bununla birlikte Ukraynalı yetkililer, gerilimin tırmanması için herhangi bir ön koşul göstermiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in belirttiği üzere, gerilim kasıtlı olarak tırmandırılıyor ve ekonomiyi olumsuz etkiliyor.Rusya yönetimi ise, Batı'nın ‘saldırı’ iddialarını reddederek muhataplarını müzakerelere ve karşılıklı güvenlik garantileri vermeye davet ediyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, bu tür haberlerin ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kötü niyetli propagandası olduğunu belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rusya’nın hiçbir zaman Ukrayna halkını tehdit etmediğini açıklamıştı.
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ukrayna, avrupa parlamentosu (ap), rusya

AP milletvekili, Ukraynalı yetkililere Rusya ile ilgili sözleri için ‘uyuşturucu bağımlıları’ dedi

17:38 31.01.2022 (güncellendi: 17:41 31.01.2022)
© AP Photo / Jean-Francois BadiasAvrupa Parlamentosu - Avrupa Birliği
Avrupa Parlamentosu - Avrupa Birliği - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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Avrupa Parlamentosunun Alman Üyesi Cramon-Taubadel, hazırlanmakta olan ‘Rus istilasından’ şüphe eden Ukraynalı Halkın Hizmetkarı partisinin başkanı Arahamia’nın açıklamalarına sert tepki verdi.
Avrupa Parlamentosu milletvekillerinden Viola Von Cramon-Taubadel, hazırlanmakta olan ‘Rus istilasını’ sorgulayan Ukraynalı Halkın Hizmetkarı partisinin başkanı David Arahamia’nın açıklamalarına Twitter hesabından sert tepki verdi.
Cramon-Taubadel, “Ukrayna’dakilerin tamamı uyuşturucu bağımlısı mı? Ya da oralarda neler oluyor?” ifadelerini paylaştı.
Ukraynalı politikacı daha önce Batı'yı doğrudan Rusya-Ukrayna ilişkilerinde paniği körüklemekle suçlamıştı. Arahamia, ‘ABD'nin bunu yapmasının gerçek nedenini’ bilmediğini, ancak bunun ülke ekonomisine zarar verdiğini vurgulamıştı.
Son zamanlarda Batı medyasında Moskova’nın Kiev’e yönelik ‘saldırı’ hazırlığında olduğu yönünde haberler çıkıyor. Bununla birlikte Ukraynalı yetkililer, gerilimin tırmanması için herhangi bir ön koşul göstermiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in belirttiği üzere, gerilim kasıtlı olarak tırmandırılıyor ve ekonomiyi olumsuz etkiliyor.
Rusya yönetimi ise, Batı'nın ‘saldırı’ iddialarını reddederek muhataplarını müzakerelere ve karşılıklı güvenlik garantileri vermeye davet ediyor. Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, bu tür haberlerin ABD Dışişleri Bakanlığı’nın kötü niyetli propagandası olduğunu belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Rusya’nın hiçbir zaman Ukrayna halkını tehdit etmediğini açıklamıştı.
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