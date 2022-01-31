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Aracı yanan oto bakım ustası: Garibin bir arabası vardı, şimdi o da yok
Aracı yanan oto bakım ustası: Garibin bir arabası vardı, şimdi o da yok
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sürücü park ederken motorunda yangın çıkan LPG’li otomobil kullanılamaz hale geldi. Araç sahibi oto bakım ustası, “Garibin bir... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T21:43+0300
2022-01-31T21:43+0300
türkiye
araba
otomobil
lpg
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Olay, gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 3. Sokak’ta meydana geldi. Oto bakım ustası Atalay Berkiten, otomobilini evinin yakınına park etmeye çalıştığı esnada aracın motorunda yangın çıktı. Panik içinde araçtan atlayan Berkiten, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle yardıma koşarken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç söndürüldü. Yangın sonrası üzüntüsü gerginliğe dönüşen Atalay Berkiten’i Havuzlar Polis Karakolu amiri sakinleştirdi. Aracının bir anda yandığını ifade eden Berkiten, “Arabayı park etmeye yer arıyordum. Bir anda alev almaya başladı. Garibin bir arabası vardı o da yandı, artık bu saatten sonra o da yok. Yananı Allah görür” diye konuştu. Büyük hasar gören araç kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.
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araba, otomobil, lpg

Aracı yanan oto bakım ustası: Garibin bir arabası vardı, şimdi o da yok

21:43 31.01.2022
© İHA / HÜSEYİN TAYYAR-AW532410Aracı yanan oto bakım ustası: Garibin bir arabası vardı, şimdi o da yok
Aracı yanan oto bakım ustası: Garibin bir arabası vardı, şimdi o da yok - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© İHA / HÜSEYİN TAYYAR-AW532410
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sürücü park ederken motorunda yangın çıkan LPG’li otomobil kullanılamaz hale geldi. Araç sahibi oto bakım ustası, “Garibin bir arabası vardı, bu saatten sonra o da kalmadı. Yananı görür Allah” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Olay, gece saatlerinde Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 3. Sokak’ta meydana geldi. Oto bakım ustası Atalay Berkiten, otomobilini evinin yakınına park etmeye çalıştığı esnada aracın motorunda yangın çıktı. Panik içinde araçtan atlayan Berkiten, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle yardıma koşarken, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç söndürüldü.
Yangın sonrası üzüntüsü gerginliğe dönüşen Atalay Berkiten’i Havuzlar Polis Karakolu amiri sakinleştirdi. Aracının bir anda yandığını ifade eden Berkiten, “Arabayı park etmeye yer arıyordum. Bir anda alev almaya başladı. Garibin bir arabası vardı o da yandı, artık bu saatten sonra o da yok. Yananı Allah görür” diye konuştu.
Büyük hasar gören araç kullanılamaz hale gelirken, yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.
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