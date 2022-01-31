https://tr.sputniknews.com/20220131/asiye-atese-saldiran-kopekler-iddianamede-silah-sayildi-1053326541.html
Asiye Ateş'e saldıran pitbull cinsi köpekler iddianamede silah sayıldı
Asiye Ateş'e saldıran pitbull cinsi köpekler iddianamede silah sayıldı
Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’in iki pitbull köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin olayda iddianame tamamlandı. 6 sanık hakkında hazırlanan... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T22:47+0300
2022-01-31T22:47+0300
2022-01-31T22:53+0300
silah
pitbull
asiye ateş
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Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırarak ağır yaralamasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 sanık hakkında "kasten yaralama" ve “suç delillerini yok etme" suçlarından hazırlanan iddianame, 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.İddianamede tutuklu sanıklar site yöneticisi Mustafa Elibol ile Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak, Zeliha Can ve tutuksuz sanık Zeynep Can hakkında 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 9 yıla kadar, site yöneticisinin ağabeyi sanık Mahmut Elibol hakkında ise 'suç delillerini yok etme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede 'Asil' isimli siyah köpeğin bakımını Mustafa Yiğit’in, 'Zomo' adlı köpeğin bakımını da site yöneticisi Mustafa Elibol ile sekreteri Süheyla Kurçak’ın üstlendiği aktarıldı.Olay günü Zeliha Can’ın ağızlıksız gezdirmeye çıkardığı köpeklerin bir süre sonra Asiye Ateş’e saldırdığı belirtilen iddianamede, "Sitenin kamera görüntülerine erişim yetkisinin sadece Mustafa Elibol’da olduğu ve olaydan hemen sonra olay yerini gösteren kamera görüntülerinin uzaktan erişim yöntemiyle silindiği, söz konusu eylemin Mustafa Elibol’un talimatıyla gerçekleştirildiği, şüphelinin olaydan sonra sebep olduğu eylemin sonuçlarını gizleme gayreti içerisinde olduğu anlaşılmıştır" denildi. İddianamede sanık Mustafa Yiğit’in sitede beslenen 'Asil' adlı köpeği Zeynep Can’a sahiplendirildiği söylense de dosyada yer alan delillere göre ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kaydedildi. Site yöneticisi Elibol ile sekreteri Kurçak’ın köpeğin bakımını üstlendiğine yer verilen iddianamede, Kurçak ile Elibol’un köpeklerin aşı ücretini ödediği ve bu yönde çok sayıda tanık bulunduğu belirtildi. Köpekler TCK'ya göre silah olarak nitelendirildi Sanık kardeşler Zeliha ile Zeynep Can'ın köpeklerin bakımıyla ilgilendiği ve sitede başıboş gezmelerine müsaade ettiği aktarılan iddianamede, “Bu köpeklerin tehlike arz eden hayvanlardan olması, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılmasının yasak olması ve ayrıca çocuk alanlarına sokulmaması gerektiğinin bilinmesine rağmen şüphelilerin bu yasakları kasten ihlal eden eylemleri ile mağdurun yaralanmasına sebep oldukları, bu sebeple şüphelilerin kasten yaralama suçundan sorumlu tutulmaları gerektiği anlaşılmıştır. Olayda yer alan köpekler, TCK 6. maddesi uyarınca silah olarak nitelendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220131/pitbul-saldirisinda-agir-yaralanan-asiye-ates-taburcu-edildi-1053302893.html
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silah, pitbull, asiye ateş, gaziantep
Asiye Ateş'e saldıran pitbull cinsi köpekler iddianamede silah sayıldı
22:47 31.01.2022 (güncellendi: 22:53 31.01.2022)
Gaziantep’te 4 yaşındaki Asiye Ateş’in iki pitbull köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin olayda iddianame tamamlandı. 6 sanık hakkında hazırlanan iddianamede pitbullar silah olarak nitelendirilirken, olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin silindiği belirtildi.
Gaziantep'te iki pitbull cinsi köpeğin 4 yaşındaki Asiye Ateş'e saldırarak ağır yaralamasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 sanık hakkında "kasten yaralama" ve “suç delillerini yok etme" suçlarından hazırlanan iddianame, 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.
İddianamede tutuklu sanıklar site yöneticisi Mustafa Elibol ile Mustafa Yiğit, Süheyla Kurçak, Zeliha Can ve tutuksuz sanık Zeynep Can hakkında 'kasten yaralama' suçundan 2 yıl 3 aydan 9 yıla kadar, site yöneticisinin ağabeyi sanık Mahmut Elibol hakkında ise 'suç delillerini yok etme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianamede 'Asil' isimli siyah köpeğin bakımını Mustafa Yiğit’in, 'Zomo' adlı köpeğin bakımını da site yöneticisi Mustafa Elibol ile sekreteri Süheyla Kurçak’ın üstlendiği aktarıldı.
Olay günü Zeliha Can’ın ağızlıksız gezdirmeye çıkardığı köpeklerin bir süre sonra Asiye Ateş’e saldırdığı belirtilen iddianamede, "Sitenin kamera görüntülerine erişim yetkisinin sadece Mustafa Elibol’da olduğu ve olaydan hemen sonra olay yerini gösteren kamera görüntülerinin uzaktan erişim yöntemiyle silindiği, söz konusu eylemin Mustafa Elibol’un talimatıyla gerçekleştirildiği, şüphelinin olaydan sonra sebep olduğu eylemin sonuçlarını gizleme gayreti içerisinde olduğu anlaşılmıştır" denildi.
İddianamede sanık Mustafa Yiğit’in sitede beslenen 'Asil' adlı köpeği Zeynep Can’a sahiplendirildiği söylense de dosyada yer alan delillere göre ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu kaydedildi.
Site yöneticisi Elibol ile sekreteri Kurçak’ın köpeğin bakımını üstlendiğine yer verilen iddianamede, Kurçak ile Elibol’un köpeklerin aşı ücretini ödediği ve bu yönde çok sayıda tanık bulunduğu belirtildi.
Köpekler TCK'ya göre silah olarak nitelendirildi
Sanık kardeşler Zeliha ile Zeynep Can'ın köpeklerin bakımıyla ilgilendiği ve sitede başıboş gezmelerine müsaade ettiği aktarılan iddianamede, “Bu köpeklerin tehlike arz eden hayvanlardan olması, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılmasının yasak olması ve ayrıca çocuk alanlarına sokulmaması gerektiğinin bilinmesine rağmen şüphelilerin bu yasakları kasten ihlal eden eylemleri ile mağdurun yaralanmasına sebep oldukları, bu sebeple şüphelilerin kasten yaralama suçundan sorumlu tutulmaları gerektiği anlaşılmıştır. Olayda yer alan köpekler, TCK 6. maddesi uyarınca silah olarak nitelendirilmiştir” ifadelerine yer verildi.