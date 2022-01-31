https://tr.sputniknews.com/20220131/asiyla-ilgili-dezenformasyon-yaymaktan-boykot-kampanyasina-ugrayan-spotify-hasari-telafi-cabasinda-1053299993.html

Aşıyla ilgili dezenformasyon yaymaktan boykot kampanyasına uğrayan Spotify, hasarı telafi çabasında

Aşıyla ilgili dezenformasyon yaymaktan boykot kampanyasına uğrayan Spotify, hasarı telafi çabasında

Neil Young'ın aşı dezenformasyonu yayma suçlamasıyla müziğini geri çekmesi, diğer sanatçıları kendi yolundan gitmeye çağırması, sosyal medyada boykot ve... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T11:24+0300

2022-01-31T11:24+0300

2022-01-31T11:55+0300

koronavirüs

spotify

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Neil Young'ın 'ya Kovid'le ilgili komplo teorileri, aşıyla ilgili dezenformasyon yayan Joe Rogan'ın podcastını kaldırırsınız ya da size müziğimi çaldırmam' ültimatomu verdiği Spotify, tarafını seçip rock efsanesinin müziğini platformdan kaldırdığını duyurmasının ardından gelen tepki seli üzerine zararı telafi çabasında. Ne yardan ne serden tarzı bir hamle yapan İsveç merkezli müzik akış platformu, Kovid-19'u tartışan podcastların dinleyicilerini pandemi hakkında daha fazla bilgiye yönlendirmeye başlayacağını duyurdu. Bir açıklama yapan Spotify CEO'su Daniel Ek, "Kovid-19 hakkında tartışma içeren herhangi bir podcast bölümüne bir içerik danışmanlığı eklemek için çalışıyoruz" diyerek şöyle devam etti:"İçerik danışmanlığı uyarısı, dinleyicileri özel Kovid-19 merkezimize yönlendirecek ki, burası dünya çapında bilim insanları, doktorlar, akademisyenler ve halk sağlığı yetkilileri tarafından paylaşılan verilere dayalı olgular ile güncel bilgilere ve yanısıra güvenilir kaynakların bağlantılarına kolay erişim sağlayan bir kaynak sağlayıcı oluşturacak."Spotify CEO'su 'yanlış bilgiyle mücadeleye yönelik yeni çabanın' gelecek birkaç gün içinde başlayacağını sözlerine ekledi.Spotify, Neil Young'ın ültimatomu uyarınca şarkı kataloğunu kaldırmaya başlarken, 100 milyon dolarlık çok yıllı özel bir anlaşma yaptığı Joe Rogan'ın podcast yayınlarını devam ettirdi. Rogan podcastlarında gençlere aşı olmamalarını telkin ederken koronavirüsü tedavi etmek için ivermectin isimli parazit önleyici ilacın etiket dışı kullanımını teşvik ediyor.Neil Young, açıklamalarında, bu ay 270 bilim insanı ve tıp uzmanının aşılarla ilgili yalanlar yaymakla suçladıkları Rogan'a karşı Spotify'ı harekete geçmeye çağıran mektup yayımladığını hatırlattı. Aldığı tavır nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus gibi isimlerin övgüsünü kazanan Young, diğer sanatçıları kendi yolundan gitmeye çağırdı. Sosyal medyada Spotify'ı boykot ve aboneliği iptal çağrıları yükseldi.Young'ın ardından folk-rock müziğinin bir diğer efsanesi Joni Mitchell "Sorumsuz insanlar, insan hayatına mal olan yalanlar yayıyor. Bu konuda Neil Young ve küresel bilim-tıp topluluklarıyla dayanışma içindeyim" diyerek müziğini Spotify'den kaldıracağını duyurdu. Pek çok müzisyenden benzer açıklamalar geldi. Britanya Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu Prens Harry ile ABD'li eşi Meghan Markle da hem Spotify'daki yanlış bilgilerle ilgili endişelerini hem de platformda içerik yayımlamaya devam etme taahhütlerini dile getirdi. Rogan gibi Spotify'la 'yağlı' anlaşmaları olan Sussex Dükü ile Düşesi'nin açıklamasında "Bu halk sağlığı krizine yardımcı olmak için platformunda değişiklikler yapılmasını sağlamak için Spotify'a endişelerimizi ifade etmeye devam ettik. Spotify'ın bu anın gereğini yapmasını bekliyoruz ve bugüne değin olduğu gibi birlikte çalışmaya devam etmeye kararlıyız" denildi. Açıklamanın yayımlanmasının ardından Harry ile Meghan'ın podcastı Google arama trafiğinde popülerlik kazandı.

https://tr.sputniknews.com/20220127/spotify-neil-youngin-ya-ben-ya-o-resti-karsisinda-tercihini-yapti-1053179218.html

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