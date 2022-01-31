Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220131/askeri-uniforma-giyerek-dolandiricilik-yapan-atadedeler-cetesi-cokertildi-1053311006.html
Askeri üniforma giyerek dolandırıcılık yapan 'Atadedeler' çetesi çökertildi
Askeri üniforma giyerek dolandırıcılık yapan 'Atadedeler' çetesi çökertildi
Askeri üniforma giyen ve bazı kamu kurumlarına ait kimlik taşıyan ‘Pınar Taşçı’ kod adlı S.F.'nin elebaşı olduğu iddia edilen ‘Atadedeler’ ismi ile anılan suç... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T15:33+0300
2022-01-31T15:33+0300
yaşam
çete
dolandırıcılık
samsun
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1045206502_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_37af869dab2ac282281145774a6350ff.jpg
Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalarda, kendini istihbaratçı olarak tanıttığı iddia edilen S.F.'nin de aralarında olduğu 370 kişiden oluşan bir yapılanma belirlendi. Şebekenin “yurtiçinde ve yurtdışında iş bulma, yurtdışına gönderme, yatırım yapacak alanlar, devletle ilgili işleri yürütme” gibi vaatlerle nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Aralarında yargı mensubu, iş insanı, bürokrat, siyasetçi, özel sektör yöneticilerinin de bulunduğu oluşumun elebaşının ise ‘Pınar Taşçı' kod isimli S.F. olduğu öne sürüldü. Yapılan tespitlerin ardından Ankara merkezli olarak yapılan operasyonlarda “Atadedeler” ismini veren suç yapılanması ortaya çıkarıldı. Elazığ'da kurulan, faaliyet alanı ise İzmir olan örgüte yönelik operasyon yapıldı.S.F. ile FETÖ'den ihraç eski üsteğmen A.E., Samsun'da birlikte yaşadıkları evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan S.F. ve A.E. tutuklandı.
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1045206502_246:0:1746:1125_1920x0_80_0_0_7df8a0e0afb9357094f067f5c9e2bc9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çete, dolandırıcılık, samsun

Askeri üniforma giyerek dolandırıcılık yapan 'Atadedeler' çetesi çökertildi

15:33 31.01.2022
© AAGözaltı - tutuklama
Gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
Abone ol
Askeri üniforma giyen ve bazı kamu kurumlarına ait kimlik taşıyan ‘Pınar Taşçı’ kod adlı S.F.'nin elebaşı olduğu iddia edilen ‘Atadedeler’ ismi ile anılan suç oluşumu çökertildi.
Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalarda, kendini istihbaratçı olarak tanıttığı iddia edilen S.F.'nin de aralarında olduğu 370 kişiden oluşan bir yapılanma belirlendi.
Şebekenin “yurtiçinde ve yurtdışında iş bulma, yurtdışına gönderme, yatırım yapacak alanlar, devletle ilgili işleri yürütme” gibi vaatlerle nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.
Aralarında yargı mensubu, iş insanı, bürokrat, siyasetçi, özel sektör yöneticilerinin de bulunduğu oluşumun elebaşının ise ‘Pınar Taşçı' kod isimli S.F. olduğu öne sürüldü.
Yapılan tespitlerin ardından Ankara merkezli olarak yapılan operasyonlarda “Atadedeler” ismini veren suç yapılanması ortaya çıkarıldı. Elazığ'da kurulan, faaliyet alanı ise İzmir olan örgüte yönelik operasyon yapıldı.
S.F. ile FETÖ'den ihraç eski üsteğmen A.E., Samsun'da birlikte yaşadıkları evde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan S.F. ve A.E. tutuklandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce