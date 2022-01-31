https://tr.sputniknews.com/20220131/askeri-uniforma-giyerek-dolandiricilik-yapan-atadedeler-cetesi-cokertildi-1053311006.html

Askeri üniforma giyerek dolandırıcılık yapan 'Atadedeler' çetesi çökertildi

Askeri üniforma giyerek dolandırıcılık yapan 'Atadedeler' çetesi çökertildi

Askeri üniforma giyen ve bazı kamu kurumlarına ait kimlik taşıyan ‘Pınar Taşçı’ kod adlı S.F.'nin elebaşı olduğu iddia edilen ‘Atadedeler’ ismi ile anılan suç... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T15:33+0300

2022-01-31T15:33+0300

2022-01-31T15:33+0300

yaşam

çete

dolandırıcılık

samsun

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Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalarda, kendini istihbaratçı olarak tanıttığı iddia edilen S.F.'nin de aralarında olduğu 370 kişiden oluşan bir yapılanma belirlendi. Şebekenin “yurtiçinde ve yurtdışında iş bulma, yurtdışına gönderme, yatırım yapacak alanlar, devletle ilgili işleri yürütme” gibi vaatlerle nitelikli dolandırıcılık yaptığı tespit edildi. Aralarında yargı mensubu, iş insanı, bürokrat, siyasetçi, özel sektör yöneticilerinin de bulunduğu oluşumun elebaşının ise ‘Pınar Taşçı' kod isimli S.F. olduğu öne sürüldü. Yapılan tespitlerin ardından Ankara merkezli olarak yapılan operasyonlarda “Atadedeler” ismini veren suç yapılanması ortaya çıkarıldı. Elazığ'da kurulan, faaliyet alanı ise İzmir olan örgüte yönelik operasyon yapıldı.S.F. ile FETÖ'den ihraç eski üsteğmen A.E., Samsun'da birlikte yaşadıkları evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan S.F. ve A.E. tutuklandı.

samsun

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çete, dolandırıcılık, samsun