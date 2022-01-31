https://tr.sputniknews.com/20220131/avustralya-acik-finalinde-nadala-kaybeden-medvedev-bu-mactan-sonra-hayal-kurmayi-biraktim-1053296433.html
Avustralya Açık finalinde Nadal'a kaybeden Medvedev: Bu maçtan sonra hayal kurmayı bıraktım
Avustralya Açık finalinde Nadal'a kaybeden Medvedev: Bu maçtan sonra hayal kurmayı bıraktım
Rus tenisçi Daniil Medvedev, Avustralya Açık finalinde Rafael Nadal’a setlerde 2-0 öndeyken 3-2 kaybetti. Maç sonrası basın toplantısında çarpıcı açıklamalar... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T09:48+0300
2022-01-31T09:48+0300
2022-01-31T09:57+0300
spor
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rafael nadal
avustralya açık tenis turnuvası
tenis
avustralya açık
basın toplantısı
maç
tenis turnuvası
basın açıklaması
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Medvedev, turnuva boyunca hakemlerle konuşmalarıyla gündem olmuştu. Final maçında da hakemle tartışan ve tribünlerin tepkisine maruz kalan Rus raket, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, artık sadece ailesi ve ona güvenen kişiler için tenis oynayacağını söyledi. Rus tenisçi, “5. sette Nadal servis atmadan önce biri çığlık attı: 'Haydi Daniil!' ve binlerce insan 'şşş' dedi. Ben servis atmadan önce ise kimsenin 'şşş' dediğini duymadım. Bu saygısızca bir hareketti ve beni hayal kırıklığına uğrattı” ifadelerini kullandı.'Bugünden sonra bu çocuk hayal kurmayacak'"Bugünden sonra bu çocuk hayal kurmayacak, durum buyken tenis oynamaya daha sert şekilde devam edeceğim” diyen Medvedev, hikâyesini şöyle anlattı: 'John Isner televizyonda gördüğümden daha büyükmüş'Ajansspor'dan Feride Kara'nın aktardığına göre, Amerika Açık'taki anılarına da değinen Medvedev, "Daha sonra her gencin hayali olan, profesyonel tenisçileri görebildiğin, onlarla yemek yiyebildiğin Junior Grand Slam’e gittim. İnsanlar seni tanımasa bile desteklemeye geliyordu, gençleri destekleyenler vardı bu inanılmazdı. İşte o an, burada, Grand Slam turnuvalarında, dünyanın en iyilerine karşı oynamak istiyorum dediğim andı. Amerika Açık Turnuvası'na gittiğimde John Isner yanımdan geçmişti. Kendi kendime, televizyonda gördüğümden daha büyükmüş demiştim" diye konuştu.'Büyük hayaller kurmaktan şüphe etmeye başladım'Rus raket şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220130/avustralya-acikta-medvedevi-yenen-nadaldan-tarihi-sampiyonluk-1053285007.html
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Avustralya Açık finalinde Nadal'a kaybeden Medvedev: Bu maçtan sonra hayal kurmayı bıraktım
09:48 31.01.2022 (güncellendi: 09:57 31.01.2022)
Rus tenisçi Daniil Medvedev, Avustralya Açık finalinde Rafael Nadal’a setlerde 2-0 öndeyken 3-2 kaybetti. Maç sonrası basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yapan Medvedev, "Bu maçtan sonra hayal kurmayı bıraktım" dedi.
Medvedev, turnuva boyunca hakemlerle konuşmalarıyla gündem olmuştu. Final maçında da hakemle tartışan ve tribünlerin tepkisine maruz kalan Rus raket, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, artık sadece ailesi ve ona güvenen kişiler için tenis oynayacağını söyledi.
Rus tenisçi, “5. sette Nadal servis atmadan önce biri çığlık attı: 'Haydi Daniil!' ve binlerce insan 'şşş' dedi. Ben servis atmadan önce ise kimsenin 'şşş' dediğini duymadım. Bu saygısızca bir hareketti ve beni hayal kırıklığına uğrattı” ifadelerini kullandı.
'Bugünden sonra bu çocuk hayal kurmayacak'
"Bugünden sonra bu çocuk hayal kurmayacak, durum buyken tenis oynamaya daha sert şekilde devam edeceğim” diyen Medvedev, hikâyesini şöyle anlattı:
“Raketi ilk elime aldığımda 6 yaşındaydım. Zaman hızlı geçiyor. 12 yaşındayken antrenmanlar yaptım, Rusya’daki bazı turnuvalarda oynadım, televizyonda Grand Slamleri izledim. Büyük yıldızlar oynuyordu ve taraftarlar destekliyordu. Orada olmayı hayal ediyorsun. Sonrasında Avrupa’da bazı tenis turnuvalarında oynadım. Gençlik Olimpiyatlarında finaldeydim ve çok güzeldi. Türkiye’de binlerce insanın önünde tenis oynadım. Orada olmak inanılmazdı. Hayal ettiğim anlar bunlardı. Bugünden sonra kendim, ailem, bana güvenen insanlar ve tabii ki bütün Ruslar için oynayacağım. Eğer Rolland Garros ya da Wimbledon turnuvasından önce Moskova’da bir turnuva olsaydı Wimbledon ve Rolland Garros’u özlesem bile Rusya’da oynamayı tercih ederdim. Bu çocuk hayal kurmayı bıraktı. Bu çocuk kendisi için oynacak. İşte benim hikâyem bu."
'John Isner televizyonda gördüğümden daha büyükmüş'
Ajansspor'dan Feride Kara'nın aktardığına göre, Amerika Açık'taki anılarına da değinen Medvedev, "Daha sonra her gencin hayali olan, profesyonel tenisçileri görebildiğin, onlarla yemek yiyebildiğin Junior Grand Slam’e gittim. İnsanlar seni tanımasa bile desteklemeye geliyordu, gençleri destekleyenler vardı bu inanılmazdı. İşte o an, burada, Grand Slam turnuvalarında, dünyanın en iyilerine karşı oynamak istiyorum dediğim andı. Amerika Açık Turnuvası'na gittiğimde John Isner yanımdan geçmişti. Kendi kendime, televizyonda gördüğümden daha büyükmüş demiştim" diye konuştu.
'Büyük hayaller kurmaktan şüphe etmeye başladım'
Rus raket şöyle devam etti:
"Kendimi zorladım, yukarıya doğru tırmanmaya çalıştım. En büyük turnuvalarda oynamaya başlıyorsunuz. Sonrasında kariyerimde öyle bir an oldu ki, bu çocuk, büyük şeyleri hayal etmeye devam edip etmeyeceğinden şüphe duymaya başladı."