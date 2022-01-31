Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220131/avustralya-acik-finalinde-nadala-kaybeden-medvedev-bu-mactan-sonra-hayal-kurmayi-biraktim-1053296433.html
Avustralya Açık finalinde Nadal'a kaybeden Medvedev: Bu maçtan sonra hayal kurmayı bıraktım
Avustralya Açık finalinde Nadal'a kaybeden Medvedev: Bu maçtan sonra hayal kurmayı bıraktım
Rus tenisçi Daniil Medvedev, Avustralya Açık finalinde Rafael Nadal’a setlerde 2-0 öndeyken 3-2 kaybetti. Maç sonrası basın toplantısında çarpıcı açıklamalar... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T09:48+0300
2022-01-31T09:57+0300
spor
avustralya
rafael nadal
avustralya açık tenis turnuvası
tenis
avustralya açık
basın toplantısı
maç
tenis turnuvası
basın açıklaması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053296557_0:0:2605:1466_1920x0_80_0_0_e7fae1f36ac2756b038932f07896ece9.jpg
Medvedev, turnuva boyunca hakemlerle konuşmalarıyla gündem olmuştu. Final maçında da hakemle tartışan ve tribünlerin tepkisine maruz kalan Rus raket, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, artık sadece ailesi ve ona güvenen kişiler için tenis oynayacağını söyledi. Rus tenisçi, “5. sette Nadal servis atmadan önce biri çığlık attı: 'Haydi Daniil!' ve binlerce insan 'şşş' dedi. Ben servis atmadan önce ise kimsenin 'şşş' dediğini duymadım. Bu saygısızca bir hareketti ve beni hayal kırıklığına uğrattı” ifadelerini kullandı.'Bugünden sonra bu çocuk hayal kurmayacak'"Bugünden sonra bu çocuk hayal kurmayacak, durum buyken tenis oynamaya daha sert şekilde devam edeceğim” diyen Medvedev, hikâyesini şöyle anlattı: 'John Isner televizyonda gördüğümden daha büyükmüş'Ajansspor'dan Feride Kara'nın aktardığına göre, Amerika Açık'taki anılarına da değinen Medvedev, "Daha sonra her gencin hayali olan, profesyonel tenisçileri görebildiğin, onlarla yemek yiyebildiğin Junior Grand Slam’e gittim. İnsanlar seni tanımasa bile desteklemeye geliyordu, gençleri destekleyenler vardı bu inanılmazdı. İşte o an, burada, Grand Slam turnuvalarında, dünyanın en iyilerine karşı oynamak istiyorum dediğim andı. Amerika Açık Turnuvası'na gittiğimde John Isner yanımdan geçmişti. Kendi kendime, televizyonda gördüğümden daha büyükmüş demiştim" diye konuştu.'Büyük hayaller kurmaktan şüphe etmeye başladım'Rus raket şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220130/avustralya-acikta-medvedevi-yenen-nadaldan-tarihi-sampiyonluk-1053285007.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053296557_25:0:2482:1843_1920x0_80_0_0_f0840551b00f0102b479a773e27281d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avustralya, rafael nadal, avustralya açık tenis turnuvası, tenis, avustralya açık, basın toplantısı, maç, tenis turnuvası, basın açıklaması, daniil medvedev

Avustralya Açık finalinde Nadal'a kaybeden Medvedev: Bu maçtan sonra hayal kurmayı bıraktım

09:48 31.01.2022 (güncellendi: 09:57 31.01.2022)
© REUTERS / MORGAN SETTEDaniil Medvedev: Bu maçtan sonra hayal kurmayı bıraktım
Daniil Medvedev: Bu maçtan sonra hayal kurmayı bıraktım - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© REUTERS / MORGAN SETTE
Abone ol
Rus tenisçi Daniil Medvedev, Avustralya Açık finalinde Rafael Nadal’a setlerde 2-0 öndeyken 3-2 kaybetti. Maç sonrası basın toplantısında çarpıcı açıklamalar yapan Medvedev, "Bu maçtan sonra hayal kurmayı bıraktım" dedi.
Medvedev, turnuva boyunca hakemlerle konuşmalarıyla gündem olmuştu. Final maçında da hakemle tartışan ve tribünlerin tepkisine maruz kalan Rus raket, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, artık sadece ailesi ve ona güvenen kişiler için tenis oynayacağını söyledi.
Rus tenisçi, “5. sette Nadal servis atmadan önce biri çığlık attı: 'Haydi Daniil!' ve binlerce insan 'şşş' dedi. Ben servis atmadan önce ise kimsenin 'şşş' dediğini duymadım. Bu saygısızca bir hareketti ve beni hayal kırıklığına uğrattı” ifadelerini kullandı.

'Bugünden sonra bu çocuk hayal kurmayacak'

"Bugünden sonra bu çocuk hayal kurmayacak, durum buyken tenis oynamaya daha sert şekilde devam edeceğim” diyen Medvedev, hikâyesini şöyle anlattı:

“Raketi ilk elime aldığımda 6 yaşındaydım. Zaman hızlı geçiyor. 12 yaşındayken antrenmanlar yaptım, Rusya’daki bazı turnuvalarda oynadım, televizyonda Grand Slamleri izledim. Büyük yıldızlar oynuyordu ve taraftarlar destekliyordu. Orada olmayı hayal ediyorsun. Sonrasında Avrupa’da bazı tenis turnuvalarında oynadım. Gençlik Olimpiyatlarında finaldeydim ve çok güzeldi. Türkiye’de binlerce insanın önünde tenis oynadım. Orada olmak inanılmazdı. Hayal ettiğim anlar bunlardı. Bugünden sonra kendim, ailem, bana güvenen insanlar ve tabii ki bütün Ruslar için oynayacağım. Eğer Rolland Garros ya da Wimbledon turnuvasından önce Moskova’da bir turnuva olsaydı Wimbledon ve Rolland Garros’u özlesem bile Rusya’da oynamayı tercih ederdim. Bu çocuk hayal kurmayı bıraktı. Bu çocuk kendisi için oynacak. İşte benim hikâyem bu."

'John Isner televizyonda gördüğümden daha büyükmüş'

Ajansspor'dan Feride Kara'nın aktardığına göre, Amerika Açık'taki anılarına da değinen Medvedev, "Daha sonra her gencin hayali olan, profesyonel tenisçileri görebildiğin, onlarla yemek yiyebildiğin Junior Grand Slam’e gittim. İnsanlar seni tanımasa bile desteklemeye geliyordu, gençleri destekleyenler vardı bu inanılmazdı. İşte o an, burada, Grand Slam turnuvalarında, dünyanın en iyilerine karşı oynamak istiyorum dediğim andı. Amerika Açık Turnuvası'na gittiğimde John Isner yanımdan geçmişti. Kendi kendime, televizyonda gördüğümden daha büyükmüş demiştim" diye konuştu.

'Büyük hayaller kurmaktan şüphe etmeye başladım'

Rus raket şöyle devam etti:
"Kendimi zorladım, yukarıya doğru tırmanmaya çalıştım. En büyük turnuvalarda oynamaya başlıyorsunuz. Sonrasında kariyerimde öyle bir an oldu ki, bu çocuk, büyük şeyleri hayal etmeye devam edip etmeyeceğinden şüphe duymaya başladı."
Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın tek erkekler finalinde Rus Daniil Medvedev'i 3-2 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyon oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.01.2022
SPOR
Avustralya Açık'ta Medvedev'i yenen Nadal'dan tarihi şampiyonluk
Dün, 18:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce