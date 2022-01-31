https://tr.sputniknews.com/20220131/avustralya-acik-finalinde-nadala-kaybeden-medvedev-bu-mactan-sonra-hayal-kurmayi-biraktim-1053296433.html

Avustralya Açık finalinde Nadal'a kaybeden Medvedev: Bu maçtan sonra hayal kurmayı bıraktım

Avustralya Açık finalinde Nadal'a kaybeden Medvedev: Bu maçtan sonra hayal kurmayı bıraktım

Rus tenisçi Daniil Medvedev, Avustralya Açık finalinde Rafael Nadal’a setlerde 2-0 öndeyken 3-2 kaybetti. Maç sonrası basın toplantısında çarpıcı açıklamalar... 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T09:48+0300

2022-01-31T09:48+0300

2022-01-31T09:57+0300

spor

avustralya

rafael nadal

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tenis

avustralya açık

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maç

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Medvedev, turnuva boyunca hakemlerle konuşmalarıyla gündem olmuştu. Final maçında da hakemle tartışan ve tribünlerin tepkisine maruz kalan Rus raket, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, artık sadece ailesi ve ona güvenen kişiler için tenis oynayacağını söyledi. Rus tenisçi, “5. sette Nadal servis atmadan önce biri çığlık attı: 'Haydi Daniil!' ve binlerce insan 'şşş' dedi. Ben servis atmadan önce ise kimsenin 'şşş' dediğini duymadım. Bu saygısızca bir hareketti ve beni hayal kırıklığına uğrattı” ifadelerini kullandı.'Bugünden sonra bu çocuk hayal kurmayacak'"Bugünden sonra bu çocuk hayal kurmayacak, durum buyken tenis oynamaya daha sert şekilde devam edeceğim” diyen Medvedev, hikâyesini şöyle anlattı: 'John Isner televizyonda gördüğümden daha büyükmüş'Ajansspor'dan Feride Kara'nın aktardığına göre, Amerika Açık'taki anılarına da değinen Medvedev, "Daha sonra her gencin hayali olan, profesyonel tenisçileri görebildiğin, onlarla yemek yiyebildiğin Junior Grand Slam’e gittim. İnsanlar seni tanımasa bile desteklemeye geliyordu, gençleri destekleyenler vardı bu inanılmazdı. İşte o an, burada, Grand Slam turnuvalarında, dünyanın en iyilerine karşı oynamak istiyorum dediğim andı. Amerika Açık Turnuvası'na gittiğimde John Isner yanımdan geçmişti. Kendi kendime, televizyonda gördüğümden daha büyükmüş demiştim" diye konuştu.'Büyük hayaller kurmaktan şüphe etmeye başladım'Rus raket şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220130/avustralya-acikta-medvedevi-yenen-nadaldan-tarihi-sampiyonluk-1053285007.html

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