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Bahreyn'den Türkiye ile ilişkileri ilerletmede 'karşılıklı güçlü irade' mesajı
Bahreyn'den Türkiye ile ilişkileri ilerletmede 'karşılıklı güçlü irade' mesajı
Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, Türkiye ve Bahreyn arasında ilişkilerin ilerletilmesi konusunda iki tarafta da güçlü bir siyasi irade... 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T22:16+0300
2022-01-31T22:16+0300
türkiye
türkiye
suudi arabistan
bahreyn
husi
abdullatif bin raşid ez-zeyyani
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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bahreyn'e yaptığı ziyarette düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Zeyyani, iki ülke arasındaki mutabakat zabıtlarının aktifleştirilmesi konusunu ele aldıklarını ifade ederek "Güvenlik ve siyasi anlamda, bölgesel meydan okumalar, istikrarı ilgilendiren konulara temas ettik. Bölgede barışın olması gerektiğinin önemine vurgu yaptık" dedi.Çavuşoğlu'nun Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamad Al Halife ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin ilerletilmesi konusunda fikir birliğinin dile getirildiğini aktaran Zeyyani, ilişkilerin geliştirilmesi için gayret edilmesi gerektiğini belirterek ticari, kültürel, ekonomik becerilerin karşılıklı alışverişi konusunda aynı görüşte olduklarını aktardı.Zeyyani, iki ülke arasında ekonomi ve ortak kalkınma alanında gündeme gelen başlıkların ilerletilmesi için iletişim ve diyaloğun sürekli devam ettiğini belirtti.Yemen'deki Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği saldırıyı değerlendiren Zeyyani, "Terör tehdidi, her yerde terör tehdididir. Suudi Arabistan ve BAE gibi kardeş ülkelerine karşı terör örgütü Husilerin saldırılarına ilişkin Bahreyn'in tavrı açıktır ve bunlar kınadığımız eylemlerdir. Bahreyn, kardeş ülkelerle güvenlik ve istikrarlarının korunması konusunda dayanışma içindedir" dedi.Zeyyani, Yemen'deki Husilerden, Suudi Arabistan'ın yaptığı ateşkes çağrısına riayet etme ve Riyad'ın siyasi müzakerelere katılma davetine olumlu yanıt vermelerini istedi.
türkiye
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türkiye, suudi arabistan, bahreyn, husi, abdullatif bin raşid ez-zeyyani

Bahreyn'den Türkiye ile ilişkileri ilerletmede 'karşılıklı güçlü irade' mesajı

22:16 31.01.2022
© AAAbdullatif bin Raşid ez-Zeyyani
Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AA
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Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, Türkiye ve Bahreyn arasında ilişkilerin ilerletilmesi konusunda iki tarafta da güçlü bir siyasi irade bulunduğunu söyledi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bahreyn'e yaptığı ziyarette düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Zeyyani, iki ülke arasındaki mutabakat zabıtlarının aktifleştirilmesi konusunu ele aldıklarını ifade ederek "Güvenlik ve siyasi anlamda, bölgesel meydan okumalar, istikrarı ilgilendiren konulara temas ettik. Bölgede barışın olması gerektiğinin önemine vurgu yaptık" dedi.
Çavuşoğlu'nun Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamad Al Halife ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin ilerletilmesi konusunda fikir birliğinin dile getirildiğini aktaran Zeyyani, ilişkilerin geliştirilmesi için gayret edilmesi gerektiğini belirterek ticari, kültürel, ekonomik becerilerin karşılıklı alışverişi konusunda aynı görüşte olduklarını aktardı.
Zeyyani, iki ülke arasında ekonomi ve ortak kalkınma alanında gündeme gelen başlıkların ilerletilmesi için iletişim ve diyaloğun sürekli devam ettiğini belirtti.
Yemen'deki Husilerin Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) düzenlediği saldırıyı değerlendiren Zeyyani, "Terör tehdidi, her yerde terör tehdididir. Suudi Arabistan ve BAE gibi kardeş ülkelerine karşı terör örgütü Husilerin saldırılarına ilişkin Bahreyn'in tavrı açıktır ve bunlar kınadığımız eylemlerdir. Bahreyn, kardeş ülkelerle güvenlik ve istikrarlarının korunması konusunda dayanışma içindedir" dedi.
Zeyyani, Yemen'deki Husilerden, Suudi Arabistan'ın yaptığı ateşkes çağrısına riayet etme ve Riyad'ın siyasi müzakerelere katılma davetine olumlu yanıt vermelerini istedi.
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