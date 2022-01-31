Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Zirvede İstanbul var
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220131/barin-program-ilani-tepki-cekti-sovu-izleyin-belki-virus-kaparsiniz-1053298469.html
Barın program ilanı tepki çekti: 'Şovu izleyin, belki virüs kaparsınız'
Barın program ilanı tepki çekti: 'Şovu izleyin, belki virüs kaparsınız'
ABD Washington'daki Lynwood'da bulunan bir barda yapılan koronavirüs temalı promosyon tepki çekti. 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T10:41+0300
2022-01-31T10:41+0300
dünya
abd
washington
bar
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042988920_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_249c87282923cf08ba5e9e5b1cf3b78a.jpg
Everett Herald'ın haberine göre, bardan yapılan paylaşımda, "Şovu izleyin, belki virüs kaparsınız ya da evde kalıp sızlanırsınız" ifadelerine yer verildi. 21 Ocak'ta yapılan paylaşım, müşterilerin ve internet kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı.Tepki çeken paylaşım silinse de, barın bu hamlesi gelen tepkileri sönümlendirmeye yetmedi.Herald'a konuşan şirket sahibi Steve Hartley, görevden dolayı dört çalışanın işten çıkarıldığını ve üç grubun o hafta sonu için planlanan performanslardan çekildiğini söyledi ve 'virüsü yakala' gönderisini 'kötü niyetli bir mizah girişimi' olarak nitelendirdi.Hartley öte yandan, paylaşımı yapan çalışanın kimliğini açıklamadı ve şunları söyledi:"Virüsü halka bulaştırmaya çalıştığımız yönünde yorumlar alıyorduk. Açıkçası bununla bir ilgimiz yok. İnsanlar hastalanırlarsa gelip içki içmeyecekler ve bunu biliyoruz."Vessel Taphouse'da sahne almaktan çekilen gruplardan biri, Seattle merkezli bir rock grubu olan Atrocity Girl ise, konuyla ilgili yayınladığı açıklamada "Konuştuktan sonra, bu gönderinin yapılmasına izin verilmesinden gerçekten rahatsız olduk. Bu davranışı tasvip etmiyoruz ve Kovid'in bir şaka olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerine yer verildi.
washington
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042988920_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_74ee591d9750ee73707cc72e0c28b85f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, washington, bar, koronavirüs

Barın program ilanı tepki çekti: 'Şovu izleyin, belki virüs kaparsınız'

10:41 31.01.2022
© AFP 2021 / PHILIP FONGSon derece sofistike tat çeşitlemeleri sunan alkolsüz kokteyllerin servis edildiği barlar Japonya'da giderek yaygınlaşıyor.
Son derece sofistike tat çeşitlemeleri sunan alkolsüz kokteyllerin servis edildiği barlar Japonya'da giderek yaygınlaşıyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© AFP 2021 / PHILIP FONG
Abone ol
ABD Washington'daki Lynwood'da bulunan bir barda yapılan koronavirüs temalı promosyon tepki çekti.
Everett Herald'ın haberine göre, bardan yapılan paylaşımda, "Şovu izleyin, belki virüs kaparsınız ya da evde kalıp sızlanırsınız" ifadelerine yer verildi.
21 Ocak'ta yapılan paylaşım, müşterilerin ve internet kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı.
Tepki çeken paylaşım silinse de, barın bu hamlesi gelen tepkileri sönümlendirmeye yetmedi.
Herald'a konuşan şirket sahibi Steve Hartley, görevden dolayı dört çalışanın işten çıkarıldığını ve üç grubun o hafta sonu için planlanan performanslardan çekildiğini söyledi ve 'virüsü yakala' gönderisini 'kötü niyetli bir mizah girişimi' olarak nitelendirdi.
Hartley öte yandan, paylaşımı yapan çalışanın kimliğini açıklamadı ve şunları söyledi:
"Virüsü halka bulaştırmaya çalıştığımız yönünde yorumlar alıyorduk. Açıkçası bununla bir ilgimiz yok. İnsanlar hastalanırlarsa gelip içki içmeyecekler ve bunu biliyoruz."
Vessel Taphouse'da sahne almaktan çekilen gruplardan biri, Seattle merkezli bir rock grubu olan Atrocity Girl ise, konuyla ilgili yayınladığı açıklamada "Konuştuktan sonra, bu gönderinin yapılmasına izin verilmesinden gerçekten rahatsız olduk. Bu davranışı tasvip etmiyoruz ve Kovid'in bir şaka olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerine yer verildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce