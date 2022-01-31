Barın program ilanı tepki çekti: 'Şovu izleyin, belki virüs kaparsınız'

Everett Herald'ın haberine göre, bardan yapılan paylaşımda, "Şovu izleyin, belki virüs kaparsınız ya da evde kalıp sızlanırsınız" ifadelerine yer verildi. 21 Ocak'ta yapılan paylaşım, müşterilerin ve internet kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı.Tepki çeken paylaşım silinse de, barın bu hamlesi gelen tepkileri sönümlendirmeye yetmedi.Herald'a konuşan şirket sahibi Steve Hartley, görevden dolayı dört çalışanın işten çıkarıldığını ve üç grubun o hafta sonu için planlanan performanslardan çekildiğini söyledi ve 'virüsü yakala' gönderisini 'kötü niyetli bir mizah girişimi' olarak nitelendirdi.Hartley öte yandan, paylaşımı yapan çalışanın kimliğini açıklamadı ve şunları söyledi:"Virüsü halka bulaştırmaya çalıştığımız yönünde yorumlar alıyorduk. Açıkçası bununla bir ilgimiz yok. İnsanlar hastalanırlarsa gelip içki içmeyecekler ve bunu biliyoruz."Vessel Taphouse'da sahne almaktan çekilen gruplardan biri, Seattle merkezli bir rock grubu olan Atrocity Girl ise, konuyla ilgili yayınladığı açıklamada "Konuştuktan sonra, bu gönderinin yapılmasına izin verilmesinden gerçekten rahatsız olduk. Bu davranışı tasvip etmiyoruz ve Kovid'in bir şaka olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerine yer verildi.
ABD Washington'daki Lynwood'da bulunan bir barda yapılan koronavirüs temalı promosyon tepki çekti.
Everett Herald'ın haberine göre, bardan yapılan paylaşımda, "Şovu izleyin, belki virüs kaparsınız ya da evde kalıp sızlanırsınız" ifadelerine yer verildi.
21 Ocak'ta yapılan paylaşım, müşterilerin ve internet kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı.
Tepki çeken paylaşım silinse de, barın bu hamlesi gelen tepkileri sönümlendirmeye yetmedi.
Herald'a konuşan şirket sahibi Steve Hartley, görevden dolayı dört çalışanın işten çıkarıldığını ve üç grubun o hafta sonu için planlanan performanslardan çekildiğini söyledi ve 'virüsü yakala' gönderisini 'kötü niyetli bir mizah girişimi' olarak nitelendirdi.
Hartley öte yandan, paylaşımı yapan çalışanın kimliğini açıklamadı ve şunları söyledi:
"Virüsü halka bulaştırmaya çalıştığımız yönünde yorumlar alıyorduk. Açıkçası bununla bir ilgimiz yok. İnsanlar hastalanırlarsa gelip içki içmeyecekler ve bunu biliyoruz."
Vessel Taphouse'da sahne almaktan çekilen gruplardan biri, Seattle merkezli bir rock grubu olan Atrocity Girl ise, konuyla ilgili yayınladığı açıklamada "Konuştuktan sonra, bu gönderinin yapılmasına izin verilmesinden gerçekten rahatsız olduk. Bu davranışı tasvip etmiyoruz ve Kovid'in bir şaka olduğunu düşünmüyoruz" ifadelerine yer verildi.