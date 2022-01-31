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Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptılar
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptılar
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünden geçen düğün konvoyundaki sürücüler yolu kesip drift yaptı 31.01.2022, Sputnik Türkiye
2022-01-31T14:20+0300
2022-01-31T14:20+0300
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başakşehir
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İstanbul Başakşehir Başak Mahallesi'nde cumartesi günü öğleden sonra ilerleyen düğün konvoyundaki yaklaşık 15 araç ilçe emniyet müdürlüğü önünden geçerken durdu. Bir sürücü aracıyla trafiği kesti. Aracın sürücüsüyse kesilen yolda patinaj çekmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen bir motosikletliye çarpmak üzereydi. Motosikletli kurye yolun kenarında durmak zorunda kaldı.Drift yapmaya çalışan kişi yolun istikametinin tersine dönerek hareket etti. Birkaç dakika sonra konvoy kornaya basarak yolu açtı. Konvoydakiler yollarına devam etti.
https://tr.sputniknews.com/20211004/bursada-drift-yapan-alkollu-surucu-polis-aracina-carpti-1049492460.html
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istanbul, türkiye, trafik, başakşehir, drift

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptılar

14:20 31.01.2022
© DHABaşakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptılar
Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptılar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.01.2022
© DHA
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Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünden geçen düğün konvoyundaki sürücüler yolu kesip drift yaptı
İstanbul Başakşehir Başak Mahallesi'nde cumartesi günü öğleden sonra ilerleyen düğün konvoyundaki yaklaşık 15 araç ilçe emniyet müdürlüğü önünden geçerken durdu.
Bir sürücü aracıyla trafiği kesti. Aracın sürücüsüyse kesilen yolda patinaj çekmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen bir motosikletliye çarpmak üzereydi. Motosikletli kurye yolun kenarında durmak zorunda kaldı.
Drift yapmaya çalışan kişi yolun istikametinin tersine dönerek hareket etti.
Birkaç dakika sonra konvoy kornaya basarak yolu açtı. Konvoydakiler yollarına devam etti.
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