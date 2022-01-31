https://tr.sputniknews.com/20220131/basaksehir-ilce-emniyet-mudurlugunun-onunde-yol-kesip-drift-yaptilar-1053308443.html

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptılar

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünde yol kesip drift yaptılar

Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önünden geçen düğün konvoyundaki sürücüler yolu kesip drift yaptı 31.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-31T14:20+0300

2022-01-31T14:20+0300

2022-01-31T14:20+0300

türkiye

istanbul

türkiye

trafik

başakşehir

drift

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053308345_2:0:934:524_1920x0_80_0_0_a3e376dabe5d302833582f09b9f46020.jpg

İstanbul Başakşehir Başak Mahallesi'nde cumartesi günü öğleden sonra ilerleyen düğün konvoyundaki yaklaşık 15 araç ilçe emniyet müdürlüğü önünden geçerken durdu. Bir sürücü aracıyla trafiği kesti. Aracın sürücüsüyse kesilen yolda patinaj çekmeye çalıştı. Bu sırada yoldan geçen bir motosikletliye çarpmak üzereydi. Motosikletli kurye yolun kenarında durmak zorunda kaldı.Drift yapmaya çalışan kişi yolun istikametinin tersine dönerek hareket etti. Birkaç dakika sonra konvoy kornaya basarak yolu açtı. Konvoydakiler yollarına devam etti.

https://tr.sputniknews.com/20211004/bursada-drift-yapan-alkollu-surucu-polis-aracina-carpti-1049492460.html

türkiye

istanbul

başakşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, türkiye, trafik, başakşehir, drift